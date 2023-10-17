彰化高鐵高架橋下「男子定居」 清潔隊貼公告驅趕

彰化縣社頭鄉協和村的高鐵橋下自行車道，本（10）月15日冒出「廢棄物」，一名男子自稱帶全部家當到這裡「定居」，協和村長劉聰波和員警都不到這名男子，昨通知社頭鄉清潔隊張貼公告限期7天內搬離，否則依廢棄物清理法清除雜物。

協和村長劉聰波今天表示，不詳男子15日堆置「廢棄物」後，村民眾說紛云，有的說男子自稱在員林市租屋被房東趕出來，有的說男子住附近不知何故離家，也有的說男子是遊民，不過從廢棄物堆有家電用品、桌上型電腦，可看出男子「搬家」沒地方住的成分居多。

劉聰波昨天到場8次都沒遇到不詳男子，員警巡邏時前往也撲空，到現在都不知道男子的真實身分。劉聰波說，男子堆置物品的地方位在高鐵高架橋下的自行車道，平日有民眾往來，因當地較偏遠，不適合居住。朝興派出所也指出，調閱路口監視畫面發現男子騎機車多趟載物物到這裡，透過車號比對，發現車主與車籍地址不符，員警將加強巡邏找這名男子並勸他搬走。