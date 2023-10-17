快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25歲孝女八月被撞飛 昏迷醒來仍想下廚慶祝遲到父親節

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣洪女車禍後清醒，在衛福部彰化醫院復健，學習夾東西等身體協調能力。記者簡慧珍／攝影
彰化縣洪女車禍後清醒，在衛福部彰化醫院復健，學習夾東西等身體協調能力。記者簡慧珍／攝影

25歲洪姓女子從台北回彰化要為爸爸慶祝父親節，未料回家和媽媽共乘機車外出買菜途中發生車禍，洪女昏迷1個月才醒來，經過神經外科、中醫科、復健科、高壓氧中心的四方積極治療，洪女恢復良好，目前她最希望的是趕快出院，下廚為爸爸料理遲到的父親節大餐。

洪女的家人表示，洪女在台北工作，父親節前夕回家，8月6日下午她媽媽騎機車載她到超市買菜，準備煮豐盛晚餐提前慶祝父親節，未料途中被轎車撞飛。

衛福部彰化醫院神經外科醫師張昕煥今天說，洪女雖戴安全帽但腦部重創，硬腦膜下腔嚴重大片出血，經緊急手術取出血塊仍生命垂危，住加護病房輔以低溫療法，減少自由基二度傷害腦細胞，昏迷1個月期間在顱內壓監測器下，骨科醫師完成大腿骨骨折固定手術，術後配合中醫師針灸與復健治療，1個月後睜眼並逐漸恢復意識，在完成顱骨成型手術後脫離維生管路，轉進普通病房。

中醫科主任馮天祥到病房為洪女針灸頭頂及臉部14針。馮天祥說，洪女在加護病房就開始接受針灸，主要是開竅醒腦對穴位和反射區的刺激，幫助腦部功能恢復。語言治療師也每天到病房為洪女做語言復健，從說故事當中刺激說話及邏輯洪女清醒後到復健治療室，職能治療師指導反覆做夾東西及綁蝴蝶結等原本容易但車禍後變得困難的動作。

洪女復健期間，她的媽媽骨盆和腿部多處粉碎性骨折，手術治療後也復健，並為洪女加油，洪女的家人經常到醫院探望加鼓勵。洪女說，要加緊復健早日出院，煮菜幫爸爸過遲到的父親節。復健中的洪母也說，希望愛女早日像以前一樣健康，做快樂的人。洪父表示，希望妻女早點出院，讓他再重新過一次父親節，全家快樂團聚。

神經外科醫師張昕煥說，洪女傷及左腦語言區，腦幹受壓迫，造成語言功能受損及四肢無力，神經外科、中醫科、復健科及高壓氧中心整合治療，洪女從清醒後需紙筆溝通，現在已能講話表達意思，肢體也漸漸恢復活動功能，展現醫療整合的成果。

復健 父親節 醫師

延伸閱讀

婦人換人工髖關節不適 醫：使用年限到了須進行再翻修手術

影／林口休旅車闖紅燈撞飛斑馬線上男童 警方追究未報案

國道3號北381.7K小豬慘死輪下 疑一路接連撞飛至內側道

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

相關新聞

四方客運今起罷工 台中勞工局將協調薪資爭議

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛...

中部通勤族留意 四方客運駕駛罷工 台中13條公車路線恐異常

四方客運業者未按時給薪，駕駛今天（17日）起罷工，可能影響13條路線，交通局已啟動代駛措施，因各家客運駕駛荒，但只能替代...

有人畢旅花8千...彰化這間小學同樣三天兩夜不拿爸媽一毛錢

北市某小學畢旅因搭高鐵、食宿品質較高，3天2夜要8200元，在網路上引起熱議，彰化文祥國小則完全是不一樣的畢旅體驗，今年...

25歲孝女八月被撞飛 昏迷醒來仍想下廚慶祝遲到父親節

25歲洪姓女子從台北回彰化要為爸爸慶祝父親節，未料回家和媽媽共乘機車外出買菜途中發生車禍，洪女昏迷1個月才醒來，經過神經...

都會國小畢旅每人8千元 偏鄉小校0元玩兩天一夜

北部有小學畢旅費用每人高達8千元，彰化縣很多國小聽聞為之咋舌，尤其偏鄉國小考量家長經濟能力，費用都「抓」在2千元以內，最...

四方客運今漏班470班次 中市府罰244萬、限期3天改善

四方客運欠薪，司機罷駛，中市交通局說明，四方公司所營13條路線，核定班次共476班，今取消470班，僅發出6班。對此，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。