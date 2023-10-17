25歲孝女八月被撞飛 昏迷醒來仍想下廚慶祝遲到父親節

25歲洪姓女子從台北回彰化要為爸爸慶祝父親節，未料回家和媽媽共乘機車外出買菜途中發生車禍，洪女昏迷1個月才醒來，經過神經外科、中醫科、復健科、高壓氧中心的四方積極治療，洪女恢復良好，目前她最希望的是趕快出院，下廚為爸爸料理遲到的父親節大餐。

洪女的家人表示，洪女在台北工作，父親節前夕回家，8月6日下午她媽媽騎機車載她到超市買菜，準備煮豐盛晚餐提前慶祝父親節，未料途中被轎車撞飛。

衛福部彰化醫院神經外科醫師張昕煥今天說，洪女雖戴安全帽但腦部重創，硬腦膜下腔嚴重大片出血，經緊急手術取出血塊仍生命垂危，住加護病房輔以低溫療法，減少自由基二度傷害腦細胞，昏迷1個月期間在顱內壓監測器下，骨科醫師完成大腿骨骨折固定手術，術後配合中醫師針灸與復健治療，1個月後睜眼並逐漸恢復意識，在完成顱骨成型手術後脫離維生管路，轉進普通病房。

中醫科主任馮天祥到病房為洪女針灸頭頂及臉部14針。馮天祥說，洪女在加護病房就開始接受針灸，主要是開竅醒腦對穴位和反射區的刺激，幫助腦部功能恢復。語言治療師也每天到病房為洪女做語言復健，從說故事當中刺激說話及邏輯洪女清醒後到復健治療室，職能治療師指導反覆做夾東西及綁蝴蝶結等原本容易但車禍後變得困難的動作。

洪女復健期間，她的媽媽骨盆和腿部多處粉碎性骨折，手術治療後也復健，並為洪女加油，洪女的家人經常到醫院探望加鼓勵。洪女說，要加緊復健早日出院，煮菜幫爸爸過遲到的父親節。復健中的洪母也說，希望愛女早日像以前一樣健康，做快樂的人。洪父表示，希望妻女早點出院，讓他再重新過一次父親節，全家快樂團聚。

神經外科醫師張昕煥說，洪女傷及左腦語言區，腦幹受壓迫，造成語言功能受損及四肢無力，神經外科、中醫科、復健科及高壓氧中心整合治療，洪女從清醒後需紙筆溝通，現在已能講話表達意思，肢體也漸漸恢復活動功能，展現醫療整合的成果。