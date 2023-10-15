彰化火車站後站立體停車場擬下月底營運 收費方案出爐

總經費3.7億元的彰化火車站後站扇型車庫停車場工程，預定10月底辦理驗收，並向縣府申請營運許可後，最快11月底前可以營運，初步規畫每小時收費30元、機車每小時10元，因應電動車逐漸普遍，並將設置6支充電樁，停車擬比照一般汽車收費，但充電費用另計。

彰化縣納入前瞻計畫的停車場有3座，進度最快的是由市公所發包的彰化火車站後站扇型車庫立體停車場工程，為地下1層、地上4層的立體停車場，共可停放295席汽車、525席機車，如果順利取得營運許可，最快可在11底營運，市公所原本要委外經營，後來決定由市公所自行營運，希望能盡快啟用，解決通勤族與接送民眾的停車之苦。

市公已擬定收費方案，初步規劃汽車停放每小時收費30元，單日收費上限180元；機車每小時收費10元，單日收費上限40元；電動車除了停車費以外，充電收費費率為每小時30元。

針對通勤族與周邊住戶的停車需求，並擬定汽車日租與夜租2個方案，收費預估在每月1600元到2000元之間，至於開放承租停車的格數，將就試營運情況再做決定。

扇庫停車場的汽車入場，將採車牌辨識系統計費，機車部分則採傳統抽代幣方式入場，讓尚未掛牌的微型電動二輪車也能停到停車場並收費。