從總經理到媒體人 他最多一次斜槓5份工作「寫作才是最愛」

彰化縣資深媒體人吳東興廿幾歲就當上自家公司總經理，也曾當過老師，最多一次斜槓5份工作，但其實他有深深的文青魂，最喜歡的工作就是寫作，最近他出第12本書「我在公司的日子」，改寫舊作，再加上「公司人語」及「名句啟示」，可說是文學與管理的對話。

吳東興今天舉行新書發表會，他是中華日報記者，也曾任職台灣新生報及雜誌社發行人，從學生時代就熱愛文學，投入創作。

70歲的吳東興說，他20多歲中興大學企管系畢業後，就接下父親公司的總經理一職，當時就把工作心得寫成「總經理日記」，經過40多年後，雖然環境和心境都已大幅改變，但許多企業管理的理念放在現今仍適用，他也想把企管理念運用於生活日常中，所以他再加入現今觀念改寫出書，仍符合時代所需。

吳東興說，他其實做過很多工作，結婚後為了賺錢養家，最多身兼五職，除了曾為自家公司當起業務招攬生意，也曾在高職教企業管理，還兼差教作文，也當記者，家裡後來還開起米店。

「其實我真正的興趣是寫作，其他都是斜槓」吳東興說，以前即使早上6點多就起床工作，開始他的斜槓工作人生，但每到夜深人靜時，他就閱讀寫作每每到深夜12點才睡。

雖然年輕時就出過多本書，但在忙錄生活中，也曾與他最愛的文學漸漸疏遠，直到65歲才又以第一本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」重出江湖，至今已再出版三本詩集及自傳式散文「人生蒙太奇（吳東興自選集）」，再加上最新著作「我在公司的日子」。

今天新書發表會包括員林市長游振雄、縣議員張雪如均與會，張雪如說，吳東興經常在許多新聞事件中協助報導，甚至對她提出建言，是一位關心社會、內心充滿善與愛的媒體人，相信他的新書會帶給大家滿滿正能量。