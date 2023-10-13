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鹿港龍山寺修護 文資局現勘催促

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
古蹟鹿港龍山寺彩繪修復工程引發爭議，已停工1年，文資局長陳濟民昨與專家訪視，要求修復團隊加速進度，否則不排除解約。圖／文化部文資局提供
古蹟鹿港龍山寺彩繪修復工程引發爭議，已停工1年，文資局長陳濟民昨與專家訪視，要求修復團隊加速進度，否則不排除解約。圖／文化部文資局提供

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修護去年10月引發爭議，五門殿虎邊「夔龍窗」塗裝色彩鮮豔，修護停工已1年。文化部文資局長陳濟民昨與專家學者訪視，要求修護團隊將修護計畫送審，並舉行說明會，否則不排除終止契約。雲科大修護團隊人員表示，由於文資局不允許修護團隊發言，不便表達意見。

鹿港龍山寺總幹事黃美美說，希望修護團隊加快修護進度，以免影響後續正殿等修護工程。

針對此修護工程，文資局與修護團隊對於契約規定的修護項目有落差，文資局主張應修護五門殿、戲台、正殿、後殿與兩廂迴廊的畫作等，總共4千多項，但修護團隊認定只1千多項，經調解未有共識，實質修護工程已停工1年，期間只進行攝影記錄、清潔及加固項目。

文資局昨與專家學者、修護團隊共同現勘。陳濟民昨表示，針對履約項目「沒有模糊空間」，要求修護團隊針對地方與審查意見，修正相關計畫，並舉行說明會，加速推動彩繪修護工程；近日將舉行第3次審查會，若後續計畫無法通過審查，不排除解除相關契約。

團隊 鹿港 龍山寺 國定古蹟

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鹿港龍山寺彩繪修護進度停滯 文資局：不排除終止契約

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