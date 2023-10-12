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彰化磺溪美展參與全國化 僅書法磺溪獎落彰化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第二十四屆磺溪美展的磺溪獎得獎人今天齊聚彰化縣立美術館參加首展開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二十四屆磺溪美展的磺溪獎得獎人今天齊聚彰化縣立美術館參加首展開幕典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第二十四屆磺溪美展首展，今天在縣立美術館開幕，文化局頒發十大類別獎項給得獎人，磺溪獎唯一彰化得獎人施承佑自稱參賽16年，總算獲得書法類磺溪獎，「不看細部缺點，往大處看優點。」是他參賽過程得到的啟發。

這屆磺溪美展首展開幕，文化局長張雀芬說，今年徵件從去年六大類增至十大類，收件數1284件，經過50名評審委員經過初審、複審及決審，評選出磺溪獎、優選獎、磺溪新人獎、入選獎合計159件得獎作品，總獎金在縣府與財團法人全興文教基會金共同努力下，從去年325萬元增加到435萬元。

張雀芬恭喜全體得獎人，值得一提的是鹿港書法家施承佑把書法磺溪獎留在彰化縣，是唯一得到磺溪獎的彰化藝術人士；她說財團法人全興文教基金會從磺溪美展第六屆開始挹注美展獎金，19年挹注總經費累計4200萬元，創下企業回饋鄉里、造福社會的最佳典範。

施承佑謙稱得獎「僥倖」，並表示書法練習創作時間和作品完成時間不成正比，但要靜思、反思，好好觀察，缺點往往隱藏在優點裡，他從磺溪獎得到「不看細部缺點，往大處看優點」的啟發。今年磺溪獎獎座由彰化縣美術家接力展的美術家陳定鴻設計製作，以磺溪標章為初心，水波造型為主體往下延伸並展現母子型態，象徵磺溪美展是藝術創作者追求藝術最美最崇高的平台。

磺溪美展首展展出墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影、版畫等十大類磺溪獎和首獎的作品，展至10月29日，文化局安排到溪湖藝文館舉辦縣內巡迴展，縣外展規畫前往高雄市文化中心展出。

文化局 書法家 美術館

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