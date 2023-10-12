彰化磺溪美展參與全國化 僅書法磺溪獎落彰化

彰化縣第二十四屆磺溪美展首展，今天在縣立美術館開幕，文化局頒發十大類別獎項給得獎人，磺溪獎唯一彰化得獎人施承佑自稱參賽16年，總算獲得書法類磺溪獎，「不看細部缺點，往大處看優點。」是他參賽過程得到的啟發。

這屆磺溪美展首展開幕，文化局長張雀芬說，今年徵件從去年六大類增至十大類，收件數1284件，經過50名評審委員經過初審、複審及決審，評選出磺溪獎、優選獎、磺溪新人獎、入選獎合計159件得獎作品，總獎金在縣府與財團法人全興文教基會金共同努力下，從去年325萬元增加到435萬元。

張雀芬恭喜全體得獎人，值得一提的是鹿港書法家施承佑把書法磺溪獎留在彰化縣，是唯一得到磺溪獎的彰化藝術人士；她說財團法人全興文教基金會從磺溪美展第六屆開始挹注美展獎金，19年挹注總經費累計4200萬元，創下企業回饋鄉里、造福社會的最佳典範。

施承佑謙稱得獎「僥倖」，並表示書法練習創作時間和作品完成時間不成正比，但要靜思、反思，好好觀察，缺點往往隱藏在優點裡，他從磺溪獎得到「不看細部缺點，往大處看優點」的啟發。今年磺溪獎獎座由彰化縣美術家接力展的美術家陳定鴻設計製作，以磺溪標章為初心，水波造型為主體往下延伸並展現母子型態，象徵磺溪美展是藝術創作者追求藝術最美最崇高的平台。

磺溪美展首展展出墨彩、膠彩、書法、篆刻、油畫、水彩、雕塑、工藝、攝影、版畫等十大類磺溪獎和首獎的作品，展至10月29日，文化局安排到溪湖藝文館舉辦縣內巡迴展，縣外展規畫前往高雄市文化中心展出。