國慶焰火提早發、浪漫求婚男傻眼措手不及 觀旅局致歉
112年國慶焰火提早20分鐘放焰火，繼續延燒。市議員周永鴻今在議會質詢指出，有男子告訴他，原要在放焰火的第一時間，向女友求婚，有焰火為證留下美麗回憶，沒想到提早20分鐘，根本措手不及。周永鴻說，看似只提早20分鐘，但影響難以想像。觀旅局長陳美秀說，對這名求婚的民眾致歉。
民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠及周永鴻繼續質疑國慶焰火疏失。陳俞融說，副市長王育敏等人昨到，有關取消無人機演出，是國安單位建議，但國安局已否認介入決策。
王育敏站起來回應，要說明經過，陳俞融表示，這是打臉盧市府的說法，要求市長說明。王育敏要繼續說，盧秀燕則拉她，讓她坐下來。陳淑華說，市府應檢討承辦晚會與流程，完全沒備案，匪夷所思。盧秀燕表示，所有的疏失責任由中市府概括承受。
周永鴻表示， 整個晚會彩排行禮如儀，多出的20分鐘空檔沒有填滿，導致提早施放焰火，殊不知這會可能影響民眾深遠。有民眾私訊，本來要在焰火升空的第一時間，向身旁的女友求婚，沒想到提早20分鐘，錯過第一發的施發時間，讓他當場傻眼，留下遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言