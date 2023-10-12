國慶焰火提早發、浪漫求婚男傻眼措手不及 觀旅局致歉

112年國慶焰火提早20分鐘放焰火，繼續延燒。市議員周永鴻今在議會質詢指出，有男子告訴他，原要在放焰火的第一時間，向女友求婚，有焰火為證留下美麗回憶，沒想到提早20分鐘，根本措手不及。周永鴻說，看似只提早20分鐘，但影響難以想像。觀旅局長陳美秀說，對這名求婚的民眾致歉。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠及周永鴻繼續質疑國慶焰火疏失。陳俞融說，副市長王育敏等人昨到，有關取消無人機演出，是國安單位建議，但國安局已否認介入決策。

王育敏站起來回應，要說明經過，陳俞融表示，這是打臉盧市府的說法，要求市長說明。王育敏要繼續說，盧秀燕則拉她，讓她坐下來。陳淑華說，市府應檢討承辦晚會與流程，完全沒備案，匪夷所思。盧秀燕表示，所有的疏失責任由中市府概括承受。

周永鴻表示， 整個晚會彩排行禮如儀，多出的20分鐘空檔沒有填滿，導致提早施放焰火，殊不知這會可能影響民眾深遠。有民眾私訊，本來要在焰火升空的第一時間，向身旁的女友求婚，沒想到提早20分鐘，錯過第一發的施發時間，讓他當場傻眼，留下遺憾。