鹿港中正路殘破展開拉皮 增設左轉車道、行人專用號誌

彰化縣鹿港中正路是在地重要道路，但路面年久老舊破損、管道凹陷及龜裂不平，影響用路人行車安全；另鄰近福興鄉二港排水福南段護岸老舊破損，而二港橋位置排水斷面束縮，使上游水位抬高，也急需改善，彰化縣府共挹注4570萬元辦理改善工程，提高用路人安全。

彰化縣長王惠美今到場視察，她表示，鹿港鎮中正路是民眾進出重要道路，路面年久老舊破損、管道凹陷及龜裂不平，影響用路人行車安全，這次工程改善範圍自正興路口至彰鹿路口止，長度約1570公尺、寬約18.5到35公尺，總經費2370萬元。

縣府近年在鹿港鎮投入2億9496萬元辦理道路改善工程，這次道路工程除讓道路更加平坦外，也將在5處路口增設左轉車道及號誌燈，降低左轉車道擋住直行車輛，更設置6處行人專用號誌燈及配合行穿線退縮，辦理58處的孔蓋下地，工程預計10月中旬開工，預估年底前完工。

王惠美接著到福興視察二港排水福南段應急工程，她說，工程預計改善護岸310公尺及改建橋梁1座，下游段將新設懸臂式擋土牆護岸。由於二港橋有排水瓶頸，從上游的10公尺寬限縮為5公尺寬，往往影響到排水功能，縣府爭取到中央補助款1804萬，縣府自籌款396萬，改善經費2200萬元，將二港橋改建成雙孔箱涵橋，下游段將新設懸臂式擋土牆護岸，以確保未來渠道水流暢通，工程已於5月1日開工，預計年底完工。

王惠美說，由於福興鄉靠近海邊，如果沒有改善水利工程，會影響到鄉親的生命及財產安全，縣府近三年在福興鄉投入的水利經費共1億6800萬多元，逐年改善福興鄉的排水。