警察忙看焰火不開道 滅火器樂團酸台中 唱出一肚子火

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
滅火器樂團今天在國慶焰火活動活動演出，一肚子火。圖／取自盧秀燕臉書
滅火器樂團今天在國慶焰火活動活動演出，一肚子火。圖／取自盧秀燕臉書

國慶焰火在台中，從焰火提早20分鐘施放、取消無人機表演狀況多，滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正在臉書質疑，藝人車道站滿民眾，離上台剩20分鐘卻沒有管制，請警察協助時，警察也「忙著看焰火」還嗆「大家都在看煙火，誰理你們？」，他酸台中市政府「真的很會辦大型活動！」

焰火活動由國慶籌備委員會與台中市政府分工，對於楊大正的不滿，台中市警局仍在查明是哪些員警（分局）的責任區，尚無回應。國慶焰火活動現場有各分局支援。

在台中舉行的國慶焰火施放，原定台中市長盧秀燕、立法院長游錫堃、蔡英文總統各致詞6分鐘，主持人各串場3分鐘，來賓致詞環節約27分鐘，但提早結束，主持人直接請三人啟炮，提早20分鐘施放焰火，讓不少人錯愕。

不少民眾的無人機亂入會場上空，嚴重干擾訊號，為了民眾安全，導致原定無人機搭載焰火的創舉被迫取消，不知情的觀眾一頭霧水。

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）在臉書中質疑，「藝人車道站滿民眾，唯一通往舞台的道路，沒有管制？！」，請警察協助疏導，楊大正指控警察忙著看焰火，還回嗆「大家都在看煙火誰理你們？」。

楊大正在臉書貼文中強調，警察一起看焰火，但離滅火器樂園上台僅剩20分鐘，唯一的道路擠滿民眾，警察不管，經紀人只好自己開道，幸好在表定時間10分鐘前抵達後台，前一名藝人安心亞已開唱了。

楊大正氣到批台中市政府「真的很會辦大型活動！」「台中，屌」。

國慶焰火 警察

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