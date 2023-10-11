南投茶博 千人擂茶賀國慶

國慶連假昨天收假，南投世界茶業博覽會舉辦最具客家精神的「千人擂茶」，用120張圓桌每10張排成直線，排出象徵國輝「青天白日」的12道光芒，透過空拍呈現壯觀畫面；參加民眾除體驗客家文化，水里鄉農會也把擂茶融入米麩、米香等米元素，讓人耳目一新。

南投茶葉博覽會連假4天吸引25萬遊客，活動舉辦到15日。昨天國慶日舉辦千人擂茶，使用100張紅色圓桌，排出12條直線象徵「國旗12道光芒」，千人齊聚中興新村大操場上「擂茶」，南投縣長許淑華也上台示範。

參與民眾說，擂茶是客家人的古早逃難餐，將五穀雜糧炒熟，以堅硬擂棍磨粉泡水食用，可充飢又解渴，相當健康有機。許淑華說，擂茶是客家傳統飲食，使用自然原料不含任何化學成份，千人擂茶活動能體驗客家文化，進而行銷客庄產業；水里鄉農會傳統中見新意，帶來不同的驚喜。

水里鄉農會總幹事賴育佑表示，水里鄉新興、上安、郡坑、車埕等村有不少客家人，特別前往苗栗客庄請教專家老師，針對千人擂茶的內容配料來做調整，延續客家特色。