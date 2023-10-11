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中火燃氣機組 中市加嚴管制

聯合報／ 記者洪敬浤趙容萱／台中報導
台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片

中火力發電廠、中佳民營電廠規畫增設燃氣機組，2024、2025年陸續有3部燃氣機組上線供電。台中市環保局近日修正空汙排放標準，針對中火燃氣機組祭出比環評更嚴格的管制措施，氮氧化物年平均值從環評5ppm降為4ppm；環保局推估，中火2部燃氣機組氮氧化物年排放總量700公噸，降低1ppm每年可減排140公噸。

中佳燃氣機組環評承諾的氮氧化物年均值為4ppm，則維持環評標準。台電表示，尊重市府，但希望務實考量，以達成穩定供電與空汙減排的雙贏目標。中佳表示，不方便回應。

環保局強調，氮氧化物是PM2.5、臭氧的前驅物質，排放量降低對降低空汙有實質幫助；針對台中市電力設施空汙排放標準第4次加嚴標準，已舉辦過公聽會，近日將送市政會議，通過後再送環境部審議。

環保局長陳宏益說，目前麥寮、苗栗通霄、基隆協和電廠的燃氣機組，環評氮氧化物年平均值都是4ppm，因此加嚴要求中火再降低1ppm，審議通過後，若超過排放標準，依空汙法可開罰10萬至2000萬元。

中火新增2部燃氣機組，預計2024、2025年各上線1部130萬瓩燃氣複循環機組，已陸續動工；中佳預計2025年完成1部65萬瓩燃氣複循環機組，目前已通過環評。台電董事長、經濟部次長曾文生日前到台中，加碼表示中佳燃氣機組上線後，中火每年再減煤100萬噸。

環保局表示，市府前年底啟動第4次加嚴標準，並送環境部審議，但中央認為影響受管制對象與利害關係人權益，請市府再議；近期針對台中市新增的燃氣機組，以及汽電共生鍋爐排放標準，再次加嚴修正。

陳宏益說，燃氣機組為減排會導入氨氣處理，針對氨氣排放新增每小時排放標準為5ppm。

環保局表示，另外針對汽電共生鍋爐燃燒生煤，除產生PM2.5，也會排放重金屬、戴奧辛等有害物質，也將加嚴硫氧化物、氮氧化物排放標準，並新增非汞重金屬排放管制，保護市民健康。

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