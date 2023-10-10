台中望高寮看國慶焰火衝2萬人 分局長看到這情景大讚

國慶焰火今晚7時40分提前在台中中央公園施放，距離中央公園13公里的望高寮公園，也是賞焰火的熱門景點，今天中午就有民眾到場卡位，轄區第四警分局長李建興今晚也到場坐鎮指揮，他說，散場時估計有2萬名的遊客到場，但他認為，民眾都依序聽從指揮下山，讓他豎起大拇指。

第四警分局長李建興說，今天分局出動200多名的警力、義交、義工，在現場疏導交通、指揮人流方向，為了防止踩踏，警方也提前把前往望高寮公園觀景台的鐵柵欄，全數開放，以利人流離場。

李建興說，現場估計有超過2萬名的遊客在望高寮公園賞焰火，不過讓他很感動與佩服的是，此次到場觀賞焰火的國人，都很有秩序的配合警方的疏導與指揮，分別從華南路往大肚、成功西路往烏日、中台路與永春南路往南屯市區，也提醒民眾，離場時配合警方指揮，依序平安返家。

春社所長邱量虔說，望高寮的現場就像大型的夜市，十分熱鬧，很多民眾都很興奮，除了中午就到現場卡位之外，甚至早早就拿出手機、攝影機準備拍攝，現場人潮眾多，擠得水洩不通，不過離場時，民眾都很有秩序，「素質很高」。