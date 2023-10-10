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雙十國慶傳喜訊 台中秋紅谷2對黑天鵝雙雙下蛋

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
黑天鵝家族孵育畫面。圖／台中市建設局提供
黑天鵝家族孵育畫面。圖／台中市建設局提供

今日雙十國慶，台中市秋紅谷生態公園兩對黑天鵝也傳喜訊，其中一對今年2月已孵化5隻黑天鵝寶寶，近日再度有喜；另一對黑天鵝近期首次下蛋，預計11月底、12月初可喜迎黑天鵝寶寶。建設局提醒民眾，在孵育期間請與黑天鵝保持距離，干擾行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，有專人照護，切勿餵食或驚擾。

秋紅谷生態公園兼具景觀、生態、綠化、展演、排水等多樣功能，去年大里區農會捐出4隻2對黑天鵝，建設局將生態湖整理成適合2對黑天鵝的棲地，讓黑天鵝可休憩及孵蛋，增添生態公園活力。

2對黑天鵝迄今入住15個月，今年2月，其中一對黑天鵝率先產蛋，成功孵化5隻黑天鵝寶寶，近期再度有喜「下蛋」；另一對黑天鵝始終沒有好消息，10月也成功第一次下蛋，2對黑天鵝同步有喜，預估11月底至12月初可迎來新成員。

建設局長陳大田表示，秋紅谷生態環境非常良好，湖邊種植綠籬，提供黑天鵝適度遮蔽和可食用的植物，也設置圍欄和圍網，保護黑天鵝及寶寶免受人為和其他動物的干擾，已成為黑天鵝最佳生態保育示範場域。

陳大田說，2月孵化的5隻黑天鵝寶寶是公園內最受歡迎的主角，吸引許多親子前來，親眼觀賞黑天鵝孵蛋的畫面。

建設局提醒民眾，在孵育期間請與黑天鵝保持距離，干擾行為將影響孵育率，黑天鵝以草食為主，有專人照護，切勿餵食、驚擾或傷害牠們。

今日雙十國慶，台中市秋紅谷生態公園兩對黑天鵝傳出喜訊，雙雙下蛋。圖／台中市建設局提供
今日雙十國慶，台中市秋紅谷生態公園兩對黑天鵝傳出喜訊，雙雙下蛋。圖／台中市建設局提供

天鵝 生態公園

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