豐原登山慶雙十 500多人揮舞小國旗合力張開大國旗

立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊今天國慶日，號召500多人到豐原北坑登山步道健行，發送小國旗、國旗紋身貼紙，也在登山步道的最高點500高地，在山頂上展開中華民國國旗，眾人一起大喊「中華民國生日快樂。」

今天參加登山健行民眾都獲贈小國旗，狗也獲贈國旗後，飼主將國旗綁在繫繩上，小朋友也拿著小國旗揮舞，眾人情緒高昂。

立委江啟臣指出，中華民國是亞洲第一個民主共和國，更是我們所珍愛的國家，中華民國一路走來非常不容易，靠著許多烈士、前輩的辛勤貢獻，才讓後人能在如今自由、民主的環境下安居樂業，雙十國慶顯得格外重要，尤其在現代社會更具有教育意義。

參加登山活動的陸先生表示，他感謝立委江啟臣每年都會舉辦這麼意義的健行活動，他跟著大家一起登山運動慶祝國慶，感受到滿滿的愛國氣氛，尤其爬到制高點後展出巨型國旗，更是開心激動。