快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

彰化新住民聯誼一家一菜 在地首長和民代公推這道最好吃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮新住民關懷協會舉辦餐敘聯誼，中國大陸各省和東南亞國家料理令人大快朵頣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮新住民關懷協會舉辦餐敘聯誼，中國大陸各省和東南亞國家料理令人大快朵頣。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮40多名新住民在中秋節過後的雙十連假團聚，一家一菜分享家鄉美味，並首次舉辦廚藝教學歷年人氣川菜「水煮魚」；二林鎮長蔡詩傑說，以前參加新住民美食聯誼，他最愛吃水煮魚，這次教學一定要學起來，回家和家人一試身手。

二林鎮新住民關懷協會舉辦廚藝教學暨異國風味美食中秋餐敘聯誼，來自中國大陸各省與東南亞國家的新住民一家一菜，自製家鄉美味上桌，從水煮魚、江湖烤魚、炒豬血丸子、笋干豬腳、麻婆豆腐、啤酒鴨等各式美食，除了芋頭米粉、炒飯、炒麵，各省與東南亞的料理幾乎無辣不歡。

二林鎮長蔡詩傑、鎮農會總幹事邱士平和立法委員謝衣鳯等人受邀出席，看著紅綠相間佐料或燉或煮，每道菜餚都令引人指食大動。蔡詩傑說，這次第五次參加新住民餐敘聯誼，每次必吃水煮魚，鮮辣美味配飯最好，這次有水煮魚廚藝教學，他會認真學習。

謝衣鳯肯定新住民在台灣這片土地的貢獻，努力融入本土生活，為台灣增添多元文化。二林鎮新住民協會理事長傅虹表示，新住民姐妹來台灣，受到民意代表、在地公所和農會的照顧都過得很好，今天透過餐敘聯誼分享家鄉菜一解佳節思鄉之情，廚藝教學也讓姐妹分享好手藝。

彰化縣二林鎮新住民關懷協會一家一菜，中國大陸各省和東南亞國家料理齊出，菜色豐富。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮新住民關懷協會一家一菜，中國大陸各省和東南亞國家料理齊出，菜色豐富。記者簡慧珍／攝影

新住民 聯誼 美食

延伸閱讀

侯友宜彰化拜廟藍綠同台 侯為綠營吳音寧加油展現好風度

謝衣鳯憂進口紐西蘭鮮乳難溯源 薛瑞元坦言：目前無法區別

進口蛋爭議 藍委要蔡英文、賴清德道歉

影／彰化市長諷國民黨提名立委「阿沙布魯」 藍批：民進黨不罵人不會選

相關新聞

員林藤山步道連假好去處 搭幸福巴士還免費

彰化縣員林市公所去年啟動幸福巴士，假日因搭免費巴士也可到藤山步道等景點，搭乘率有七、八成，先前平日搭乘率僅二、三成，在調...

彰化新住民聯誼一家一菜 在地首長和民代公推這道最好吃

彰化縣二林鎮40多名新住民在中秋節過後的雙十連假團聚，一家一菜分享家鄉美味，並首次舉辦廚藝教學歷年人氣川菜「水煮魚」；二...

國慶焰火在台中2天估吸50萬人 觀賞點、交通措施一次看

國慶焰火明晚將於台中中央公園盛大登場，此次將結合爵士風格配樂，加上無人機搭載煙火表演，中市府規畫於主舞台、民眾主觀賞區，...

旅宿業受國外旅遊衝擊 彰化清水那方將在旅展提供超優惠價

中秋連假緊接國慶連假，但不少旅宿觀光業都覺得遊客數銳減，解封後大家都跑國外玩了，彰化縣清水那方業者說雖連假露營帳棚住宿還...

彰化百歲人瑞身體硬朗習慣下田 都愛吃地瓜葉

101歲黃許愛粧、100歲鄭蔡禮、100歲王秋榮都是彰化的百歲人瑞，三人都是務農人家，現在身體都健康活動自如，鄭蔡禮阿嬤...

彰化明延和公園慶國慶 國旗氣球牆供拍照、音樂啦啦隊歡慶

明天國慶日，彰化縣政府將在彰化市延和公園舉辦升旗典禮，活動全場將圍繞國旗元素的布置供民眾拍照留念，三處拍照點分別為國旗氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。