彰化新住民聯誼一家一菜 在地首長和民代公推這道最好吃

彰化縣二林鎮40多名新住民在中秋節過後的雙十連假團聚，一家一菜分享家鄉美味，並首次舉辦廚藝教學歷年人氣川菜「水煮魚」；二林鎮長蔡詩傑說，以前參加新住民美食聯誼，他最愛吃水煮魚，這次教學一定要學起來，回家和家人一試身手。

二林鎮新住民關懷協會舉辦廚藝教學暨異國風味美食中秋餐敘聯誼，來自中國大陸各省與東南亞國家的新住民一家一菜，自製家鄉美味上桌，從水煮魚、江湖烤魚、炒豬血丸子、笋干豬腳、麻婆豆腐、啤酒鴨等各式美食，除了芋頭米粉、炒飯、炒麵，各省與東南亞的料理幾乎無辣不歡。

二林鎮長蔡詩傑、鎮農會總幹事邱士平和立法委員謝衣鳯等人受邀出席，看著紅綠相間佐料或燉或煮，每道菜餚都令引人指食大動。蔡詩傑說，這次第五次參加新住民餐敘聯誼，每次必吃水煮魚，鮮辣美味配飯最好，這次有水煮魚廚藝教學，他會認真學習。