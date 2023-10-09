彰化新住民聯誼一家一菜 在地首長和民代公推這道最好吃
彰化縣二林鎮40多名新住民在中秋節過後的雙十連假團聚，一家一菜分享家鄉美味，並首次舉辦廚藝教學歷年人氣川菜「水煮魚」；二林鎮長蔡詩傑說，以前參加新住民美食聯誼，他最愛吃水煮魚，這次教學一定要學起來，回家和家人一試身手。
二林鎮新住民關懷協會舉辦廚藝教學暨異國風味美食中秋餐敘聯誼，來自中國大陸各省與東南亞國家的新住民一家一菜，自製家鄉美味上桌，從水煮魚、江湖烤魚、炒豬血丸子、笋干豬腳、麻婆豆腐、啤酒鴨等各式美食，除了芋頭米粉、炒飯、炒麵，各省與東南亞的料理幾乎無辣不歡。
二林鎮長蔡詩傑、鎮農會總幹事邱士平和立法委員謝衣鳯等人受邀出席，看著紅綠相間佐料或燉或煮，每道菜餚都令引人指食大動。蔡詩傑說，這次第五次參加新住民餐敘聯誼，每次必吃水煮魚，鮮辣美味配飯最好，這次有水煮魚廚藝教學，他會認真學習。
謝衣鳯肯定新住民在台灣這片土地的貢獻，努力融入本土生活，為台灣增添多元文化。二林鎮新住民協會理事長傅虹表示，新住民姐妹來台灣，受到民意代表、在地公所和農會的照顧都過得很好，今天透過餐敘聯誼分享家鄉菜一解佳節思鄉之情，廚藝教學也讓姐妹分享好手藝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言