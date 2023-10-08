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連假人潮湧入台中逢甲夜市 巷弄住家垃圾暴增惹民怨

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
逢甲夜市連假湧入人潮，巷弄堆滿垃圾，讓居民抱怨連連。圖／林祈烽提供
逢甲夜市連假湧入人潮，巷弄堆滿垃圾，讓居民抱怨連連。圖／林祈烽提供

台中逢甲商圈每逢連續假期湧入大量人潮，有商機但垃圾爆量，商圈管委會所及之處還可保持乾淨，但遊客在巷弄的住宅區製造及堆積垃圾，居民苦不堪言。市議員林祈烽邀相關單位協商，環保局表示夜市應放夠垃圾桶，如流竄到巷弄將加強取締。

林祈烽表示，端午、中秋及國慶連假，逢甲商圈湧入一波波人潮，國慶焰火在台中，觀光人潮更絡繹不絕，垃圾量隨之激增。

林祈烽說，管委會將文華路清理乾淨，但商圈周圍巷弄內有許多攤販並未加入管委會，也不歸轄管，特別是年節假日或連續假期過後，要求市府加派環保人員協助清運垃圾。

逢福里長張文平說，逢甲夜市人潮很多，夜市管理委員會只負責文華路夜市範圍內的垃圾，但周邊就非負責範圍。之前連假過後垃圾都爆量，國慶連假讓環保志工隊都很擔心垃圾清運不完，外溢垃圾嚴重影響周圍環境，里民抱怨不停。

張文平說，近幾年因垃圾清運費提高，疫情過後垃圾量大增，管委會不堪負荷，減設垃圾桶。建議市府在商圈周邊劃分權責範圍，補助店家清運補助，減輕店家、清潔隊、管委會及環保志工隊負擔。

經發局副局長李逸安表示，不能因攤販集中區影響到周邊居民生活，已和管委會討論，在文華路增設垃圾桶，不要帶到周遭巷弄內；另國慶焰火活動各局處包括環保局，都有提出相關環境維護計畫。

環保局主秘江明山說，環保局會先了解逢甲商圈是否依環境清潔維護計畫設置足夠垃圾桶，再觀察垃圾桶是否常常滿溢？若垃圾溢出，周邊巷弄堆積許多垃圾，環保局會派員加強取締和宣導。

西屯區清潔隊長陳益興說，因應國慶焰火的人潮，在主觀賞區和貴賓區就有設16處垃圾桶，另接駁站、停車場、逢甲商圈出入口等地加起來有39處設置垃圾桶，西屯區清潔隊也出動130到170名清潔隊人員連夜整理環境，盡快恢復市容。

逢甲夜市連假湧入人潮，巷弄堆滿垃圾，讓居民抱怨連連。圖／林祈烽提供
逢甲夜市連假湧入人潮，巷弄堆滿垃圾，讓居民抱怨連連。圖／林祈烽提供

國慶焰火 逢甲夜市 中秋

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