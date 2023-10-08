國慶出遊車潮塞爆溪頭！遊客量翻倍爆增 3個停車場被停滿

國慶連假第2天，各地陸續湧現遊客，南投通往杉林溪、溪頭的重要幹道「投151線」車多壅塞，溪頭截至中午前就湧入逾6000人，是昨天入園人數的2倍，停車場也被停滿，警方呼籲遊客改往其他旅遊景點遊玩，其餘道路狀況都還算順暢。

昨天是連假第1天，但因受小犬颱風外圍環流影響，各地多降雨，也影響民眾出遊意願，但今天氣候轉趨晴朗，南投縣一早就出太陽，不少民眾把握假期跟好天氣出門踏青，鹿谷溪頭地區上午就湧現車流，入園遊客數相較於昨天更翻倍成長。

台大實驗林管處統計，溪頭昨天入園遊客數逾3000人，但今天中午就已突破6000人，已達園區遊客容留數的飽和量，3個停車場也都爆滿，午後通報警方於對外沿線實施交管，呼籲改往其他景點，人潮才趨緩，截至下午4時則已逾7000人。

警方則表示，昨天前往溪頭的車流量就不少，但尚算順暢，可今天因天氣放晴，沿線車多壅塞，當下即派員警在路口指揮、疏導交通，獲報溪頭停車場爆滿後更立即啟動滿場分流機制，同時透過警廣、道路電子看板呼籲改至其他景點遊玩。

南投縣警局也表示，日月潭、清境、合歡山等熱門景點，今天車流量也比昨天更多，武嶺停車場幾乎也都維持在客滿狀態，雖湧現車潮，但經警力疏導並未堵塞，交通尚算順暢，而明天仍在旅遊高峰期，建議民眾出遊前應提前查詢並留意路況。