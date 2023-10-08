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影／浩天宮「大庄媽」北港朝天宮起駕 柯文哲14日接駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕，數千人跟隨，展開7天6夜進香旅程，民眾黨總統參選人柯文哲今天原定參加，改在14日回鑾安座時接駕。

浩天宮到北港進香，上月30日先在中港高中體育場舉辦起馬宴，宴請全省交流友宮廟，總統參選人侯友宜和郭台銘都到場，

台中市民政局長吳世瑋表示，梧棲浩天宮已有300年歷史，主祀的媽祖被尊稱為「大庄媽」、「潛水媽」，是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區域53庄民眾的信仰中心。

「大庄媽」進香活動今天早上起駕出發，起馬炮點燃後，進香隊伍途經台中、彰化和雲林等三個縣市，10月14日回到浩天宮安座；今天起駕儀式熱鬧，信徒擁入浩天宮參拜，台中市副議長顏莉敏和民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如等人也到場恭迎。

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝
台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕。記者游振昇／翻攝

北港朝天宮 梧棲 台中市

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