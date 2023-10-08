影／浩天宮「大庄媽」北港朝天宮起駕 柯文哲14日接駕

台中市梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」百年古香路徒步北港朝天宮進香，今天早上起駕，數千人跟隨，展開7天6夜進香旅程，民眾黨總統參選人柯文哲今天原定參加，改在14日回鑾安座時接駕。

浩天宮到北港進香，上月30日先在中港高中體育場舉辦起馬宴，宴請全省交流友宮廟，總統參選人侯友宜和郭台銘都到場，

台中市民政局長吳世瑋表示，梧棲浩天宮已有300年歷史，主祀的媽祖被尊稱為「大庄媽」、「潛水媽」，是梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區域53庄民眾的信仰中心。