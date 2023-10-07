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台中小麥麵食文化節14日登場 達人、親子料理賽手刀報名

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月14日，台中市「小麥麵食文化節」將在大雅區寶興宮登場，現場有吃又有摸彩，好禮不斷。記者林佩均／攝影
本月14日，台中市「小麥麵食文化節」將在大雅區寶興宮登場，現場有吃又有摸彩，好禮不斷。記者林佩均／攝影

邁入第15年的「小麥麵食文化節」，台中市大雅區公所昨舉行記者會宣布，活動將在本月14日上午9點於大雅區寶興宮登場，除小麥闖關與摸彩活動，現正開放小麥麵食料理大賽，歡迎料理達人、民眾與親子組來挑戰，可上大雅區公所臉書官網報名參加。

大雅區公所區長林麗蓉表示，10月14日「小麥麵食文化節」將於寶興宮（台中市大雅區神林路一段231巷40號）舉辦，活動規劃麥享文化季的小麥闖關、市集活動，只要完成4關的闖關活動，即可領摸彩券一張，以及小麥啤酒或小麥米香一包。

民眾可逛大會美食攤位血拚，每消費100元可兌換一張摸彩券，獎項包含：水波爐1份、小米掃拖機器人2份、小米氣炸鍋4份、大雅小麥米一包100份。

現場進行「小麥麵食料理大賽」，共分三組為，麥料達人麵食料理比賽：開放民眾報名參加，需以小麥麵條為主題製作料理。里上麥來料理比賽：優先開放大雅區民眾參加，需以小麥粉進行料理製作。古今婆媳(親子)料理大PK：親子料理賽以大會提供小麥材料入菜。民眾可於大雅區公所臉書線上報名，官網：https://forms.gle/4hW4z9wxNRDaEPDv8。

立法委員楊瓊瓔指出，台北有牛肉麵節，大雅也可推廣小麥麵食相關活動，搭配牛肉麵玩出新意，讓大雅區小麥文化廣為人知。

本月14日，台中市「小麥麵食文化節」將在大雅區寶興宮登場，現場有吃又有摸彩，好禮不斷。記者林佩均／攝影
本月14日，台中市「小麥麵食文化節」將在大雅區寶興宮登場，現場有吃又有摸彩，好禮不斷。記者林佩均／攝影

小麥 親子 台中市

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