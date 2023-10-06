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彰化食農嘉年華規劃18個遊程 好吃好玩又可以摸彩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳，縣長王惠美並參觀各展示攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳，縣長王惠美並參觀各展示攤位。記者劉明岩／攝影

為了讓民眾感受到彰化農業的美好，彰化縣政府自本月14日到11月18日，舉辦彰化食農體驗嘉年華低碳食農趣活動，縣長王惠美說，周周都有豐富且多元的食農體驗遊程活動，只要報名參加任一遊程活動，都可到11月8日的田尾怡心園食農教育成果展中，兌換摸彩券抽獎。

王惠美說，今年食農嘉年華推出「低碳食農趣」系列活動，由農會嚴選、青農結晶、農村社區開發及休閒農場精心打造共18條富含教育意義且充滿趣味的食農體驗遊程，遊程中透過實境教育及實作體驗等，讓民眾了解彰化食物生產的安全過程，減少產地到餐桌的運送旅程，達到減碳目的。

台中區農業改良場秘書白桂芳表示，有些孩子不知道西瓜是長在田裡，誤以為西瓜是長在樹上，台灣有這麼多品質優良的農特產品，有些孩子卻只知道從冰箱拿水果，不知道水果長在哪裡，這次期望透過食農教育，讓下一代都能了解食物的原產地、如何吃得健康，讓食農教育向下扎根。

農業處表示，本次嘉年華由線西鄉農會率先開跑，10月14日「風之鄉食農趣」有鹹蛋、地瓜DIY等體驗；東螺溪休閒農場於10月21日「芋見幸福」活動，有焢窯及芋頭粿DIY等體驗；埤頭鄉農會10月22日「埤頭樂遊趣」有百香果凍DIY體驗及品嘗無花果乾、桑葚檸檬果醋等；彰化縣田尾公路花園協會10月27日「共創小旅行」有非洲菊採花及花藝插花體驗。

田中鎮農會10月28日「八堡饗食紅農」，有五色珍珠DIY及現採火龍果等體驗；福興鄉農會10月28日辦理「綠意福興：青農果米樂」活動，有紅龍果盆栽及手捲壽司DIY等體驗；永靖鄉農會10月28日「永靖食農趣」有鹹豬肉及染色菊DIY等體驗；社頭鄉農會11月4日「開心農場拔樂趣」有芭樂檸檬冰沙DIY及大阪燒製作品嘗等體驗。

竹塘鄉農會11月4日「遇見Mi玉女」有番茄糖葫蘆及爆米香DIY等體驗；大城青農11月4日「八代田農場甘藷臭屁半日農」有甘藷扦插及採收、餵羊等體驗；福興及社頭青農11月4日「青農帶路農遊趣」有甘草芭樂及爆米香DIY等體驗；大村鄉農會11月5日「循環農業遊樂趣」結合劍門生態休閒農場有金桔果醬及蔬菜盆栽DIY等體驗。

埤頭青農11月7日在藝龍種苗場「彰化強」有百香果嫁接及果醬DIY等體驗；芳苑鄉永興社區發展協會11月7日「就愛穟穟念」有在地高粱─三林穟脫粒及乾燥花手作書籤DIY等體驗；彰化市農會11月11日「啡常好牛」，在日月山景休閒農場有餵牛、羊及咖啡渣除臭錠DIY等體驗；社頭青農11月12日「社頭芭哥樂妹農場食農教育」有鮮蔬壽司製作及甘草芭樂DIY等體驗。

最後縣府11月18日在田尾怡心園辦理的食農教育成果展舉辦食農體驗活動，另田尾鄉農會同日也辦理「田尾低碳食農趣」有行割韭菜、餵羊及多肉植物手作等食農體驗。即日起，民眾可逕洽各辦理單位報名，或至縣府農業處FB點閱相關資訊報名。

彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳，縣長王惠美並參觀各展示攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳，縣長王惠美並參觀各展示攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭，為食農嘉年華活動宣傳。記者劉明岩／攝影

食農教育 農會 青農 彰化 王惠美

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