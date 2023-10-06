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中市建案工地火警 近3年每年平均12件

聯合報／ 記者劉柏均趙容萱／台中報導
上月北屯敦富六街發生建築工地火警，黑煙如「蕈狀雲」般嚇壞居民。圖／讀者提供
上月北屯敦富六街發生建築工地火警，黑煙如「蕈狀雲」般嚇壞居民。圖／讀者提供

台中市上月剛發生北屯建築工地火警，黑色濃煙如「蕈狀雲」，嚇壞附近民眾。議員批評，台中市建案多，市府未制定火災防範巡查表，過去3年每年平均發生12件建案火警，要求檢討改善。台中市都發局表示，6月已制定巡查表，8月起會同第三方單位，依工程進度稽查工地消防設備，從開工到完工至少3次以上，確保安全。

建商表示，建築工地火警恐會影響結構，鋼骨結構在攝氏1500度會融化，施工中的建案火災後，得經過火害結構鑑定，經勘驗後不影響結構安全，拿到簽證報告才能復工；若結構受損，則得提出補強計畫；消費者買預售屋後，工地若失火，可要求建商出具相關鑑定報告。

台中市北屯區新建案多，上月在敦富六街的高樓建案，工地內保麗龍起火燃燒，濃濃黑煙直衝天際，都發局依違反建築法開罰1.8萬元。今年3月太原路3段另處高樓建案14樓板模起火，因燒到建築樓板被勒令停工，開罰1.8萬元，經第三方鑑定後，5月底才復工。

台中市審計報告指出，建築工地火警從2020年15件、2021年11件、2022年11件，逐年件未降低，市府也未制定工地火災專案稽查規範，應落實改善工地消防安全。

議員江肇國說，施工中的建案無充足防設施，堆放易燃的建材等物質，工地動線也不利救災，若發生火警搶救難度高，對於消防員也有風險；市府應要求施工單位，落實工地消防安全設施，並建立稽查機制防範。

都發局表示，今年6月已完成中市領有建築執照施工中建築物火災防範巡查表，明定相關檢查規範；8月起委託第三方，在工地指定勘驗階段，增加消防設施、工地危險物擺放位置稽查。

都發局解釋，指定勘驗依照工程進度進行，地上5層、地下1層建築物至少勘驗3次，地上20層、地下3層建案則需勘驗5次以上；必要時，得依建築法隨時派員勘查，提高工地消防安全。

建築 台中市 火災 江肇國 消防員 保麗龍 簽證

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