成美文化園引進鹿港花窗工藝 聯名推出伴手禮盒

彰化縣永靖鄉成美文化園是近年網紅打卡熱門景點，除了有歷史建築「成美公堂」，及台版兼六園之稱的庭園造景，近日也結合鹿港「正利木器行」聯名推出「花窗．烏干金XO醬」禮盒，將傳統花窗工藝運用於包裝設計，讓伴手禮更顯精緻。

雙十連假何處去？成美文化園美麗的庭園造景及古厝很好拍，而園區內景觀餐廳松柏軒除了可品嚐手路菜，最近還推出XO醬花窗禮盒新包裝，XO醬選用頂級干貝與野生烏魚子慢火緻炒，禮盒包裝設計也大有來頭。

成美文化園區執行長章嘉和說，正利木器行的花窗大師陳煌輝手藝精湛，其花窗技藝是1970年代彰化的文化象徵與匠藝的極致展現，每一件花窗都是匠人的心血與精神，花窗也曾走出海外、成為東方宅邸的珍貴裝飾，第二代傳人陳正忠與陳建利將花窗藝術融入生活美學中。