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開罰奏效！彰化市今放颱風假定點垃圾1包都沒 網：彰化有救了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今天因小犬颱風放颱風假，與一個月相比，今天垃圾暫停清運，定點卻一包垃圾都沒有。記者林敬家／攝影
彰化今天因小犬颱風放颱風假，與一個月相比，今天垃圾暫停清運，定點卻一包垃圾都沒有。記者林敬家／攝影

9月初海葵颱風來襲彰化颱風假，彰化市清潔隊臨時停收垃圾一天，三民路兒童公園前垃圾收集定點卻被堆成垃圾山，清潔隊依據監視器畫面一一向亂丟垃圾的民眾開罰；今天因小犬颱風再度放颱風假，彰化市清潔隊昨天緊急公告並在現場設立告示牌，有上一次的開罰先例，今天上午果真在兒童公園前垃圾收集定點一包垃圾都沒有。

彰化市清潔隊定點收垃圾也是全年無休，過去五年來彰化都沒放颱風假，9月海葵颱風來難得放颱風假，彰化兒童公園僅一天沒有定點收垃圾，全部垃圾都落地，讓人傻眼。許多有網友當時湧入留言支持開罰「一定要罰，我經過也有見到沒有垃圾車，將垃圾帶回去而沒有丟，罰才對守規矩的人才公平」、「支持對當天亂丟垃圾的民眾開罰，尤其是第一個帶頭丟的那位要找出來。」

彰化市清潔隊最後利用監視器畫面以車追人，抓出亂丟垃圾民眾，清潔隊指出，針對事證明確者在9月底已開出92張裁處通知單，其餘陸續釐清，依照廢棄物清理法開罰1200元。

彰化因小犬颱風威脅宣布今天放颱風假，彰化清潔隊昨晚就在臉書公告禁暫停清運一天，且到各定點貼出清楚醒目的告示，清潔隊人員發現上午雖還是有民眾前往，但看到告示都把垃圾帶走，現場一包垃圾都沒落地，有市民指出，「上次有罰才有警惕」，也有人說「彰化有救了。」彰化清潔隊說，明天線路提早1個小時清運垃圾。

9月初海葵颱風來襲，彰化市停收垃圾一天，不少人仍在彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點丟垃圾，現場垃圾堆積如山。圖／彰化清潔隊提供
9月初海葵颱風來襲，彰化市停收垃圾一天，不少人仍在彰化市三民路兒童公園前垃圾收集定點丟垃圾，現場垃圾堆積如山。圖／彰化清潔隊提供

颱風假 彰化 海葵颱風

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