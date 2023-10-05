開罰奏效！彰化市今放颱風假定點垃圾1包都沒 網：彰化有救了

9月初海葵颱風來襲彰化放颱風假，彰化市清潔隊臨時停收垃圾一天，三民路兒童公園前垃圾收集定點卻被堆成垃圾山，清潔隊依據監視器畫面一一向亂丟垃圾的民眾開罰；今天因小犬颱風再度放颱風假，彰化市清潔隊昨天緊急公告並在現場設立告示牌，有上一次的開罰先例，今天上午果真在兒童公園前垃圾收集定點一包垃圾都沒有。

彰化市清潔隊定點收垃圾也是全年無休，過去五年來彰化都沒放颱風假，9月海葵颱風來難得放颱風假，彰化兒童公園僅一天沒有定點收垃圾，全部垃圾都落地，讓人傻眼。許多有網友當時湧入留言支持開罰「一定要罰，我經過也有見到沒有垃圾車，將垃圾帶回去而沒有丟，罰才對守規矩的人才公平」、「支持對當天亂丟垃圾的民眾開罰，尤其是第一個帶頭丟的那位要找出來。」

彰化市清潔隊最後利用監視器畫面以車追人，抓出亂丟垃圾民眾，清潔隊指出，針對事證明確者在9月底已開出92張裁處通知單，其餘陸續釐清，依照廢棄物清理法開罰1200元。