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南投流感疫苗今公告民眾選擇權 當日公布接種疫苗廠牌

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影

繼六都之後，南投縣各合約院所配合衛生局規畫，今天起在院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，並於院所門口、掛號區、公佈欄等明顯處，公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾知曉選擇權，接種公費流感疫苗前可選擇廠牌。

南投衛生局長陳南松表示，10月已進入流感、呼吸道融合病毒感染（RVS）、新冠肺炎等上呼吸道病毒的流行期，今年除了國光、賽諾菲、東洋外，新增高端疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種、賽諾菲和東洋提供6個月以上民眾接種。

近來由於各地衛生所反映民眾有明顯拒打高端的情況，常常是在接種前，大多先以電話詢問當天提供疫苗的種類，有時是聽到是高端疫苗後，就直接掛電話表示改天再來，陳南松再次強調，現在政府推動的4個公費疫苗，都是有相同的效價，相同的安全性。

南投衛生局考量中央已承諾「如果有哪位學生或哪位民眾接種，要指定廠牌也可以，民眾還是有選擇權，自己去診所接受免費預防接種，仍然是公費，不是自費。」

今天起通知各院所在門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務前，應於院所門口、掛號區、公佈欄等明顯處，公告當日接種疫苗廠牌，並宣導流感疫苗可與其他疫苗同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種其他疫苗；今年同步開放PPV疫苗及COVID-19（XBB.1.5、Novavax）疫苗接種。三種疫苗可同時接種不同部位(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分)或間隔任何時間接種。

南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局長陳南松表示，今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局長陳南松表示，今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影
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南投縣衛生局今天起在各合約院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，將公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾有選擇權。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生局 高端疫苗

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