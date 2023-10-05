南投流感疫苗今公告民眾選擇權 當日公布接種疫苗廠牌

繼六都之後，南投縣各合約院所配合衛生局規畫，今天起在院所門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，並於院所門口、掛號區、公佈欄等明顯處，公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾知曉選擇權，接種公費流感疫苗前可選擇廠牌。

南投衛生局長陳南松表示，10月已進入流感、呼吸道融合病毒感染（RVS）、新冠肺炎等上呼吸道病毒的流行期，今年除了國光、賽諾菲、東洋外，新增高端疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種、賽諾菲和東洋提供6個月以上民眾接種。

近來由於各地衛生所反映民眾有明顯拒打高端的情況，常常是在接種前，大多先以電話詢問當天提供疫苗的種類，有時是聽到是高端疫苗後，就直接掛電話表示改天再來，陳南松再次強調，現在政府推動的4個公費疫苗，都是有相同的效價，相同的安全性。

南投衛生局考量中央已承諾「如果有哪位學生或哪位民眾接種，要指定廠牌也可以，民眾還是有選擇權，自己去診所接受免費預防接種，仍然是公費，不是自費。」