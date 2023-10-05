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小犬颱風災情 台中34歲男騎士下班被掉落電纜線擊中重傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區一名男子前天傍晚下班騎車時，被掉落的電纜線拌倒受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大甲區一名男子前天傍晚下班騎車時，被掉落的電纜線拌倒受傷。記者游振昇／翻攝

小犬颱風帶來台中受傷災情，林姓男子昨天傍晚下班騎車要回家時，在台中市大甲區北堤東路被掉落的路燈電纜線擊中拌倒，重傷送醫，警方已通知相關單位處理掉落的電纜線。

台中海線昨天一整天都有強風，台中市大甲警分局今天說明，昨天下午5點17分，中市大甲區北堤東路一處路燈電纜線掉落，34歲林姓男子騎機車，沿北堤東路外側車道東往西直行，前車頭與因颱風吹落地面的電纜線發生碰撞，林男倒地受傷，肋骨斷裂，送大甲光田醫院就醫。

林男經抽血檢測無酒精反應，現場無監視器、林男未裝設行車影像記錄器，現場由大甲分局日南派出所及交通分隊依規定處理，並通知大甲區公所人員派員處置。

林姓男子被送到光田醫院大甲分院急救，他傷勢重，左鎖骨、左肋骨骨折，他家人說，林男昨天下班返家路上被掉落的電纜線擊中，才騎出公司沒多久就發生事故。

強陣風狂掃大台中地區，尤其海線地區更曾出現近11級強陣風，風勢強勁造成沿海各區皆有纜線被強風吹斷，陸續傳出停電事故。

台中市大甲區一名男子前天傍晚下班騎車時，被掉落的電纜線拌倒受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大甲區一名男子前天傍晚下班騎車時，被掉落的電纜線拌倒受傷。記者游振昇／翻攝

小犬颱風

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