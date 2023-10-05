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綠指預算浮編 盧秀燕：財政獲中央升級

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
民進黨議員右起陳雅惠、陳淑華、陳俞融、張芬郁主張總預算案退回重編，但最後未能成功。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員右起陳雅惠、陳淑華、陳俞融、張芬郁主張總預算案退回重編，但最後未能成功。記者陳秋雲/攝影

台中市府113年度總預算暨附屬單位預算案，民進黨市議員昨天批預算虛編、保留數高，顯示執行不力，主張退回重編。市長盧秀燕說，台中市財力調升為二級，全國唯一升級，另保留數從上任前兩位數，降低為個位數。議長張清照宣布，總預算全案通過一讀，將送各委員會審查。

財政局長游麗玲、主計處長林淑勤說，113年度歲入預算總額1681.21億元，歲出總額為1775.71億元，短差94.50億元，較112年度減少0.5億元。附屬單位預算收入規模為1351.96億元，支出規模為996.98億元，收支賸餘354.98億元。

台中市整體預算規模依往年計算，113年度為2772.69億元，較112年度2355.22億元，增加417億。但公務預算補助教育發展基金、容積代金基金及實施平均地權基金補助公務預算重複編列，扣除後整體支出規模淨額為2102.41億元。

陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁說，市府預算虛列，暴增417.48億元，市府預算保留數高，顯見不是浮編虛列就是執行力低，主張退回重編。另指出多項重大建設增加大筆經費，市府說不清楚，甚至偷偷摸摸。議員李天生說，台中市各大營業基金，中捷預估明年賠7.3億、今年賠7.2億變錢坑，市府應設法止血。

盧秀燕說，前年中央把台中市財政調升為二級，是唯一被升級的，可見預算核實、支出允當。預算保留數她上任前是12.45%，任內降低到個位數，去年則是升格來最低。

台中市 議員 盧秀燕 陳雅惠

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