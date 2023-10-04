颱風小犬逼近 警戒縣市風大雨小暫未傳重大災情

颱風小犬逼近，台中以南及花東等縣市已宣布明天停班停課，截至今晚7時，警戒縣市風力持續增強，僅花蓮出現較明顯雨勢，暫未傳出重大災情。

面對小犬颱風來襲，台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、連江及澎湖等縣市，今天陸續宣布明天停班停課，晚間風力增強，但雨勢不明顯。

首當其衝的花蓮，風雨不小，但僅限於偶發性，未出現持續性大風大雨。台東市區風力逐漸增強，但雨勢不明顯，預估最強風雨時段是今天深夜至明天上午。

台中市今天出現9級陣風，截至下午3時，共造成83件路樹倒塌，包括豐原、大甲、梧棲、北屯、南屯、大里、西屯、潭子、烏日等，無人傷亡。

台南今天天空陰暗，出現陣風及短暫毛毛雨，七股區龍山宮建醮4樓高木造牌樓，上午不敵瞬間強風，應聲倒榻；官田工業區勞動部勞動力發展署雲嘉南分署內，1棵約3樓高南洋杉下午被風吹倒，壓到1輛汽車。所幸都無人傷亡。

高雄市雨小有風，家長們擔心傍晚至入夜後風雨增強，交通壅塞，多趕著下班到校接送小孩。屏東市區無風無雨，但恆春半島漸有風雨，擴大警戒中。澎湖強風無雨，瞬間風力達到11級，處於警戒狀態。雲林及嘉義縣市風大雨小，暫未出現災情。