中颱小犬風大吹倒鹿港染病大榕樹 斷根赫然出現一塊墓碑

中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒，壓到一輛機車，令人驚訝的是在斷根處發現一塊墓碑，公所人員趕緊到場了解處理，因此處為重要交通幹道，下午2點多已將樹木移除，墓碑將交由民政處處理。

這棵倒塌的大榕樹位於鹿港衛生所復興路旁，大約有三層樓高，去年鹿港衛生所落成時，大樹早已在該處，經了解，這棵榕樹疑似已染褐根病，今天倒塌後，樹根橫切面腐朽嚴重，雨勢還沒來，大樹已挺不過強風，目前已將大樹鋸斷，再用吊車載離，

不過，大榕樹倒塌後，出現一塊墓碑穩穩的被包覆在榕樹根內，土裡還有不少雜物，引起居民議論，居民說，以前在復興路對面那邊確實是第二公墓，小時候常跟著長輩去掃墓，但在衛生所這一端墓碑可能比較零星，較沒印象。