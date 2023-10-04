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中颱小犬風大吹倒鹿港染病大榕樹 斷根赫然出現一塊墓碑

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒。圖／鹿港公所提供
中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒。圖／鹿港公所提供

中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒，壓到一輛機車，令人驚訝的是在斷根處發現一塊墓碑，公所人員趕緊到場了解處理，因此處為重要交通幹道，下午2點多已將樹木移除，墓碑將交由民政處處理。

這棵倒塌的大榕樹位於鹿港衛生所復興路旁，大約有三層樓高，去年鹿港衛生所落成時，大樹早已在該處，經了解，這棵榕樹疑似已染褐根病，今天倒塌後，樹根橫切面腐朽嚴重，雨勢還沒來，大樹已挺不過強風，目前已將大樹鋸斷，再用吊車載離，

不過，大榕樹倒塌後，出現一塊墓碑穩穩的被包覆在榕樹根內，土裡還有不少雜物，引起居民議論，居民說，以前在復興路對面那邊確實是第二公墓，小時候常跟著長輩去掃墓，但在衛生所這一端墓碑可能比較零星，較沒印象。

公所人員指出，墓碑上為「甲子」年，究竟是民國13年還是73年的墓碑還需進一步了解。居民也說，以往公墓清塚，針對已拿走的骨灰會在墓碑上敲一角標示，但這個墓碑還很完整，很可能底下還存有骨灰。

鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病傾倒，露出一塊墓碑。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病傾倒，露出一塊墓碑。圖／鹿港公所提供
中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒，壓倒一輛機車。圖／鹿港公所提供
中颱小犬來襲，鹿港鎮復興路衛生所前的一棵大榕樹疑似染病，今天不敵強風被吹倒，壓倒一輛機車。圖／鹿港公所提供

墓碑 衛生所 鹿港

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