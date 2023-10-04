人倫林道施工到明年3月 登山注意這兩處地點落石坍方

秋天是登山熱門季節，國慶連假又將到來，許多山友安排利用連假登山健行，林業及自然保育署南投分署表示，信義鄉人倫林道因為落石坍方，即日起在20.5Ｋ林道修復及邊坡整治工程，作業期間林道全線有重機具進出，請山友注意自身安全。

人倫林道位在信義鄉及水里鄉，是巒大事業區重要作業幹道，因鄰近人倫社而得名，為伐木需要作業道路，也是攀登西巒大山的主要道路。8、9月颱風接連來襲，加上山區午後降雨旺盛，人倫林道發生落石崩塌，到西巒大山登山口道路依舊暢通，但主線19K至20K間落石崩塌較嚴重。

南投分署表示，為提升人倫林道安全，逐年編列預算改善危險路段，這次施工路段包括人倫林道19.7K、20.5K、榮民塔處進行施工，施工期間為即日起至明年3月17日，施工期間車輛可正常進出通行，但建議民眾在安排登山行程時避開施工時段。

此外，山區常有局部豪大雨，人倫林道不定時會發生零星落石及崩塌情況，提醒山友關注天候，山區路況可提前至本南投分署林道訊息查詢相關交通資訊，確保登山安全。