台中好湯活動登場 日本青森、鳥取共同行銷

2023台中好湯活動今天起登場，台中市政府舉辦的啟動儀式中，日本青森縣與鳥取縣也派人與會共同行銷台日2地的溫泉旅遊，希望2地溫泉業者可以一起交流發展。

台中市觀光旅遊局上午在市府舉辦「2023台中好湯，溫活湯旅」系列活動啟動儀式，宣布活動從4日起到31日登場，還邀請與台中友好的日本青森縣、鳥取縣代表前來助陣，共同行銷溫泉。

台中市觀旅局長陳美秀在會中指出，台中市溫泉區分布於谷關、大坑、東勢、烏日及后里等地，「台中好湯」品牌推出已邁入第10年，今年延續以「台中好湯」既有品牌為主軸，另以日本文化的「溫活」理念延伸出「溫活湯旅」，強化台中好湯溫泉品牌，歡迎旅客在秋天微涼時節，來台中市各溫泉泡好湯、嚐美食。

青森縣代表團指出，青森縣以溫泉及蘋果聞名，擁有300多個公共浴場，其中有8成是溫泉浴場，希望這次的交流，能開啟合作之門。

鳥取縣代表團表示，期待2地的溫泉產業可以一起發展，鳥取縣從1997年開始與台中交流，還安排日本中學生與石岡國中互動交流，今天也有日本中學生來台中交流，很感謝疫情期間石岡國中還寄口罩給鳥取縣的三朝國中。

觀旅局說明，7日將在谷關台電宿舍前廣場舉辦草地音樂會暨假日市集活動，現場安排在地農特產、文創商品及胖卡餐車等20多個攤位展示特色產品，歡迎大家前來品嚐美食及欣賞表演節目。

此外，觀旅局表示，民眾只要住宿參與台中好湯活動方案的溫泉旅館住宿，每房每晚即可獲得摸彩券1張，有機會抽中日本青森或鳥取雙人同行4天3夜機加酒自由行或台中溫泉旅館住宿券等獎品。