南投水豚君夫婦逃家…一隻仍在逃 飼主祭協尋令

水豚因個性溫馴、模樣呆萌，近年受大眾歡迎，南投草屯有鎮民也引進飼養，未料傳出走失，且是一公一母的夫妻檔，飼主昨發出協尋令，今天已找回母水豚，但仍有一隻在逃，盼大眾協助讓牠盡快回家，也呼籲若發現勿觸摸，避免咬傷。

水豚是世界上體型最大的齧齒類動物，原產於南美洲，因性格溫馴慵懶，模樣可愛，光是站著不動就能擄獲一票人的心，近年不少動物園、牧場或農莊等都引進飼養，南投草屯也有民眾養了一公一母當寵物，未料卻傳出逃家事件。

飼養水豚君的巫姓飼主指出，因為覺得水豚太可愛，半年多前花了48萬元引進一對水豚夫婦養在家裡，但昨天家人下午1時許出門時，牠們見家門一開竟趁隙逃家，隨後就不見蹤影，趕緊發出協尋令，盼大家幫忙尋找。

協尋令有說明是在碧山路1107巷附近走失，昨晚就有熱心民眾通報在周邊溪旁發現水豚蹤影，歷經一番波折抓捕，總算在今天凌晨1時許捕獲其中1隻，經檢查是母水豚，公水豚仍在逃，還是很需要民眾幫忙協尋。