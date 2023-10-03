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鹿港、員林 重陽禮金加碼

聯合報／ 記者林敬家劉明岩林宛諭／彰化報導
鹿港鎮公所昨天發放重陽敬老禮金500元，今年加碼秋節禮金500元，加上縣府重陽禮金，紅包到手讓長輩樂開懷。圖／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮公所昨天發放重陽敬老禮金500元，今年加碼秋節禮金500元，加上縣府重陽禮金，紅包到手讓長輩樂開懷。圖／鹿港鎮公所提供

重陽節將到，彰化縣政府重陽禮金發放1000元，鹿港鎮公所原發放重陽禮金500元，今年加碼發放中秋禮金500元，鹿港長者一口氣可收到2千元紅包；員林市公所去年通過預算，重陽禮金從每人500元，加碼到每人1000元，10月中旬起發放。

縣府發放重陽敬老禮金，65歲以上長者每人1千元，具有社會福利身分的長者每人3千元，80到89歲長者每人6000元、90至99歲長者每人9000元。除縣府禮金，各鄉鎮市公所也都有各自的重陽禮金。

彰化市公所針對70歲以上長者，每人發放500元，今年有2.7萬多人受惠，可領現金或匯款，今年有71%長輩選擇匯款。彰化市長林世賢表示，市公所為全市38名百歲人瑞準備金鎖片，祝福長者健健康康。

鹿港鎮公所每年針對65歲以上長者、55歲至64歲原住民長者，發放敬老禮金500元及長壽麵線1份，去年規畫編列預算加發秋節禮金，長者每人500元，今年開始發放，對象共1萬4593人。

鹿港鎮長許志宏說，今年特別加發秋節敬老禮金，而適逢重陽佳節前夕，為免長輩奔波，秋節禮金、重陽敬老禮金一起發放，紅包加倍、希望能帶給長輩的幸福感也加倍。

許志宏說，今年另發送禮物給長者，滿80歲壽星發放不鏽鋼真空保溫壺，滿90歲壽星發放不沾平底鍋；公所在老人文康中心地下室設有康動中心、2樓有長青學苑，專為銀髮族規畫，希望長輩多利用。

鹿港 長輩

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