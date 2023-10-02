鹿港發敬老金還加碼秋節禮金500元 長者至少領到2千元紅包

鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元，長者可以拿到公所發放的1千，再加上縣府的重陽敬老金至少1千元，等於長者最少可拿到兩千元紅包，許多里民拿到比以往還多的紅包開心地合不攏嘴。

鹿港鎮公所每年針對65歲以上及55歲至64歲原住民長者發放重陽節敬老禮金500元及長壽麵線1份，去年規劃編列預算增加秋節禮金，長者每人500元，今年開始發放。

彰化縣政府也提供縣內長輩重陽敬老禮金，分為一般戶65歲以上及55歲到64歲原住民長者每人1000元，社會福利身分戶65到79歲及55歲到64歲原住民長者每人3000元；80到89歲長者每人6000元；90-99歲長者每人9000元，鹿港鎮公所發放對象共1萬4593人。

鹿港鎮長許志宏說，今年特別加發秋節敬老禮金，而適逢重陽佳節前夕，為免長輩領取禮金來回奔波，因此秋節禮金與重陽敬老禮金一起發放，紅包加倍、希望能帶給長輩們的幸福感也加倍。

許志宏與公所團隊今天上午到中興里里辦公處，與里長徐許美滿一起發送禮金給里內的長輩，里民們出席相當踴躍，大家拿到公所跟縣府的紅包與麵線的當下都笑顏逐開。