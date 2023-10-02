快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港發敬老金還加碼秋節禮金500元 長者至少領到2千元紅包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元，等於長者可以拿到公所發放的1千元禮金。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元，等於長者可以拿到公所發放的1千元禮金。圖／鹿港公所提供

鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元，長者可以拿到公所發放的1千，再加上縣府的重陽敬老金至少1千元，等於長者最少可拿到兩千元紅包，許多里民拿到比以往還多的紅包開心地合不攏嘴。

鹿港鎮公所每年針對65歲以上及55歲至64歲原住民長者發放重陽節敬老禮金500元及長壽麵線1份，去年規劃編列預算增加秋節禮金，長者每人500元，今年開始發放。

彰化縣政府也提供縣內長輩重陽敬老禮金，分為一般戶65歲以上及55歲到64歲原住民長者每人1000元，社會福利身分戶65到79歲及55歲到64歲原住民長者每人3000元；80到89歲長者每人6000元；90-99歲長者每人9000元，鹿港鎮公所發放對象共1萬4593人。

鹿港鎮長許志宏說，今年特別加發秋節敬老禮金，而適逢重陽佳節前夕，為免長輩領取禮金來回奔波，因此秋節禮金與重陽敬老禮金一起發放，紅包加倍、希望能帶給長輩們的幸福感也加倍。

許志宏與公所團隊今天上午到中興里里辦公處，與里長徐許美滿一起發送禮金給里內的長輩，里民們出席相當踴躍，大家拿到公所跟縣府的紅包與麵線的當下都笑顏逐開。

許志宏也說，今年公所辦理一系列溫馨敬老活動，除了禮金、麵線發送外，將另外發送今年滿80歲的壽星「316高優質不鏽鋼超真空保溫壺」、90歲的壽星則為「輕巧不沾平底鍋」，許志宏指出，公所在老人文康中心地下一樓設有康動中心、2樓設有長青學苑課程，都是為鎮內的銀髮族鄉親們所規劃設計的，希望長輩們能夠多加利用。

鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元。圖／鹿港公所提供
鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元。圖／鹿港公所提供

長輩 紅包 鹿港 重陽敬老金

延伸閱讀

新竹市發2千元重陽敬老禮金 百歲人瑞加贈6000元

秋節國慶連假活動接力 嘉義市首發光織影舞吸客13萬人次

秋節團圓嘉義市一夜平安 連假3天加強交通疏導

影／陳其邁宣布重陽敬老禮金加碼500元 嘉惠42萬名長輩

相關新聞

玉山排雲餐因4颱風公告取消 山友稱已月餘仍未收到退費

今年從7月24日至9月6日共有4個颱風接連入侵，使得玉山國家公園被迫宣布暫停入園活動，初估受影響山友2600餘人，由於不...

台中流感出現9死 衛生局長：疫情較去年明顯升溫

公費流感疫苗今開打，台中市政府衛生局長曾梓展說，依據疾管署監測資料，今年已累積728例流感重症個案，有156人死亡。台中...

鹿港發敬老金還加碼秋節禮金500元 長者至少領到2千元紅包

鹿港鎮公所今起發放重陽敬老禮金500元，今年還加碼秋節禮金500元，長者可以拿到公所發放的1千，再加上縣府的重陽敬老金至...

台中清水區中山路「燙平」有譜 明年農曆年前完工

台中市清水區中山路是當地車輛、行人往來最頻繁的道路之一，多年來重車輾壓，年久失修，道路坑洞多，台中市議長張清照爭取燙平改...

公費流感疫苗開打 長者完成施打還領到10劑快篩

公費流感疫苗於10月2日正式開打，65歲長者為施打主要對象之一，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務，彰化縣衛生局長葉彥伯說...

彰化提振商圈活力 老屋咖啡、創意餐廳獲創業租金補貼

彰化縣為吸引優質創業青年進駐商圈，提振商機，提供商圈租金補貼，去年聚集在彰化市永樂街，今年擴大到小西街及鹿港廟口，縣府每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。