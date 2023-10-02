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玉山排雲餐因4颱風公告取消 山友稱已月餘仍未收到退費

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山主峰線上的排雲山莊是登頂前唯一提供食宿的場所，「排雲餐」目前採委外經營模式。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰線上的排雲山莊是登頂前唯一提供食宿的場所，「排雲餐」目前採委外經營模式。圖／玉山國家公園提供

今年從7月24日至9月6日共有4個颱風接連入侵，使得玉山國家公園被迫宣布暫停入園活動，初估受影響山友2600餘人，由於不少山友抱怨歷經月餘仍未收到「排雲餐」的退費，玉管處上午指出，實際上有部分山友未訂餐或尚未繳費等，實際人數並沒有這麼多，而廠商退費的流程，除依民眾提出取消訂餐並完整提供流程所需資訊後，依序辦理退費外，也有山友表示要保留到下次訂餐時折抵，此期間已收到367筆退費申請。

玉管處副處長全鴻德表示，排雲山莊是玉山主峰線唯一提供食宿的場所，「排雲餐」採委外經營模式，所有食材、用水、瓦斯就是靠人力背夫扛上山，進行現場烹飪料理，入住排雲山莊的山友，須在入住前7至10日提出預訂並先付費才算完成供餐交易。

根據廠商提供資料，排雲早餐計有葷食及素食2種選擇，每分150元；午晚餐則有肉排、無骨雞腿排及素食3種供選擇，每分350元，除此還有特價一方案（晚餐、早餐、早午餐、睡袋1個），每分850元；特價二方案（晚餐、早餐、午餐、睡袋1個），每分1050元。

全鴻德說，7月24至9月6日，玉管處公告禁止入園天數共計23天，以每天山莊住宿上限116人來計算可退費總人數約為2600餘人，但因尚有部分山友未訂餐或尚未繳費之故，實際訂餐人數並未達到這麼多，且禁止入園前後數日皆為未入園可退費期間，也有許多山友因考量天候或安全因素申請退費，使得待處理資料較多，需較多時間完成相關作業流程。

排雲餐廠商表示，民眾取消訂餐後，若選擇退還，則進一步確認退款帳號及戶名等資料，自7月25日至9月28日期間已收到367筆退費申請，總退費金額約80至90萬，截至10月2日已完成退費約200筆，尚餘167筆正積極處理中；此期間不乏有民眾來電或來信詢問退費進度，經廠商向民眾說明緣由後尚可理解，並未產生民怨。

玉山主峰線上的排雲山莊，不但是登玉山主峰的前哨站，更是唯一提供食宿的場所。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰線上的排雲山莊，不但是登玉山主峰的前哨站，更是唯一提供食宿的場所。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰線上的排雲山莊是登頂前唯一提供食宿的場所，「排雲餐」目前採委外經營模式。本報系資料照片
玉山主峰線上的排雲山莊是登頂前唯一提供食宿的場所，「排雲餐」目前採委外經營模式。本報系資料照片
玉山主峰線上的排雲山莊，不但是登玉山主峰的前哨站，更是唯一提供食宿的場所。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰線上的排雲山莊，不但是登玉山主峰的前哨站，更是唯一提供食宿的場所。圖／玉山國家公園提供

退費 山友 玉山國家公園

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