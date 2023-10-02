迎國慶 中市府5活動吸客

國慶焰火今年在台中中央公園施放，中市府依次特別推出「國際踩舞嘉年華」、「搖滾台中」、「國慶焰火」，接著再由「台中爵士音樂節」、「台中購物節」一路慶典到年底，中市府預估將帶來超過230萬人次遊客、逾26億元觀光產值。

在中秋節連假結束的台中國際踩舞嘉年華之後，搖滾台中將在7日重磅回歸，以Fly To The Future為主軸，有「飛翔、跳躍、衝擊」三大舞台，超過30組國內外知名樂團輪番開唱，為國慶焰火活動「熱場」。

「112國慶焰火在台中」10月9日暖身活動在當晚6時30分登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等演出；國慶升旗典禮10日上午8時在市府廣場前舉辦，眾所矚目的國慶焰火晚間在中央公園登場，將施放3萬發、長達36分鐘的璀燦焰火。

兩天國慶活動，除在中央球場及漢翔公司南草皮設置主觀賞區外，也規畫15處鄰近建議觀賞點。

國慶焰火結束後，將由台中爵士音樂節接棒，超過10國專業樂團樂手，以及在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏，另有20場爵士音樂表演。

最後壓軸為「台中購物節」預計26日起跑，一路「血拚」到年底。

經發局指出，台中購物節延續5、6月的物調券大放送、7月台中鍋烤節活動熱潮，有效提升店家能見度、業績成長，預計國慶焰火及購物節期間，將帶動全市商家2至3成收入效果。