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中秋收假台中高鐵人潮擠爆了 她排3小時驚見一幕直呼：台灣人素質好高！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
晚間7點多，排自由座的人潮消化快速，剩不到下午的三分之一。記者陳秋雲/攝影
晚間7點多，排自由座的人潮消化快速，剩不到下午的三分之一。記者陳秋雲/攝影

台中高鐵今天中午以後出現排隊買「自由座」的人潮，從站內到站外最多時近2000人排隊，有人在戶外日曬太陽曬兩個小時。李姓女大學生說，整個大廳沒什麼吵雜的聲音，幾乎只聽到廣播，她說「國民素質真高！」

中秋連假，10月1日收假，台中高鐵出現「比過年還誇張」的人潮，購買自由座的旅客從購票窗口到大廳，外溢到2樓人行道，剛下車要買自由座的旅客傻眼。

台中市張姓退休教師指出，「從沒看過台中高鐵出現這種排隊人潮」。李姓女大生說，她排了快3個小時，有兩個小時在外面曬太陽，但整個大廳沒有吵雜的聲音，幾乎只有聽到高鐵廣播，「也沒有人插隊」，她覺得國民素質超高，引以為傲。

高鐵公司說明，高鐵台中站今日提供北上113班、南下75班，總計188班次旅運服務，因自由座旅客人數眾多，台灣高鐵已自左營站機動增開2班北上各站停靠，全車自由座列車加強疏運。另車站也增派人力引導分流，以協助所有旅客都能順利乘車、盡速返鄉。車站啟動人潮管制，請旅客避免月台或候車區過度擁擠，注意自身安全。

高鐵 人行道 台中市 大學生 連假

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