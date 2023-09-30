影／「雞籠城隍文化祭」日巡登場 小小范謝將軍、家將超萌

基隆護國城隍爺今天下午從基隆忠一路城隍廟對面海洋廣場出巡，各地城隍爺也共襄盛舉，城隍爺威武出巡，家將分送4千鹹光餅保平安，今年小朋友扮成范謝將軍、家將等，傳承城隍文化。中元祭後，城隍爺沿途將逗留陽間的遊魂驅趕回陰間收假，保佑闔家平安。

今天下午基隆市區鑼鼓喧天，好不熱鬧，不少信眾跟著遶境遊行。

今天有松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟、台中豐原城隍爺廟、南投草屯惠德宮城隍爺與埔里瀛海城隍廟共同參與出巡活動助陣，副市長邱佩琳、民政處長張淵翔和市議員鄭文婷等人一起扶轎，海洋廣場主舞台前擠滿民眾。

基隆城隍廟指出，農曆7月關鬼門後，仍有部分遊魂逗留陽間，因此專管人間善惡、勸人為善的城隍爺會出巡，將逗留陽間的遊魂驅趕回陰間收假。

2天前的夜巡，鴻海創辦人總統參選人郭台銘前來扶轎，今天廟方準備4000個鹹光餅，由家將背著沿途送給民眾，民眾搶光，民眾說，鹹光餅可以消災解厄、保平安，大家都爭想索取。

今天有小朋友扮范謝將軍、家將，超萌走秀十分吸睛。基隆城隍廟總幹事郭甡良說，還有一位信眾蕭先生因車禍，在加護病房已經病重，但家人不放棄一直努力撐下去，也祈求城隍爺保佑，後來險為夷。