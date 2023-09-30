中捷藍線待核定 立委爭取早日通過

台中捷運藍線綜合規畫仍待行政院核定，民進黨籍台中立委連袂拜會行政院副院長鄭文燦，立委林靜儀說，藍線與海線鐵路在沙鹿交會，但藍線、鐵路都採取高架化，未來恐會互相影響。鄭文燦說，台鐵、捷運高架衝突，可協調分層高架解決。台中市交通局表示，已研擬配套措施，細部規畫待整體核定後，可進一步評估。

針對藍線B4站（沙鹿）與台鐵沙鹿車站未共構，台中市交通局表示，海線鐵路高架化計畫，將沙鹿月台往北移，屆時透過空中走廊銜接捷運車站，可順利轉乘。

中捷藍線規畫經過3任市長，路線、站點曾調整修正，選舉期間引發藍綠攻防，市長盧秀燕也曾喊話，盼中央不要卡捷運藍線；藍線全長24.78公里，從海線台中港區，沿著台灣大道串連沙鹿、市政府、舊城區，終點在台中車站。

民進黨立委拜會鄭文燦，爭取捷運藍線早日核定。林靜儀說，捷運B4站未與沙鹿火車站共構，火車站前就是市場與醫院，捷運站點對當地並不方便。

林靜儀說，藍線高架軌道穿過沙鹿市區，未來海線鐵路規畫雙軌、高架化，兩種軌道建設在沙鹿交錯，高架工程規畫得協調，否則藍線先蓋好，會影響鐵路的高架工程；沙鹿市場排水問題，在軌道工程規畫時應一併考慮，興建雨水下水道，將水排入梧棲大排。

綠委轉述，鄭文燦會中允諾將加速藍線核定，未來捷運、鐵路高架化在沙鹿交會，將採「分層高架」解決，工程規畫可互相協調。

台中市交通局表示，藍線歷次規畫中，B4站都未與沙鹿火車站共構，但已把未來台鐵高架化納入評估，未來車站月台北移，可搭配空橋銜接，加強轉乘便利。

針對捷運、台鐵在沙鹿的高架軌道交錯，交通局表示，工程設計時，已將2項計畫高程納入考慮，等計畫核定後，可進一步評估工程介面與細部規畫，2工程不會衝突。台中市水利局表示，沙鹿市場淹水主因是大雨時，竹林南溪水位高漲，無法有效排水，已規畫南山截水溝第3期工程，中央審查藍線綜規時，市府同步進行地質調查，爭取中央補助。