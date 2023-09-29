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彰化建縣300年 孫翠鳳演繹治水傳奇人物 八堡圳傳奇今晚登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府為慶祝建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」大戲，今晚將在彰化縣員林市圓林園首演，並由彰化「梨春園」先暖場演出。資料照／彰化縣政府提供
彰化縣政府為慶祝建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」大戲，今晚將在彰化縣員林市圓林園首演，並由彰化「梨春園」先暖場演出。資料照／彰化縣政府提供

中秋連假何處去？台灣版「大禹治水」歌仔戲今晚將在彰化縣員林市圓林園首演，彰化縣政府為慶祝彰化建縣300年，邀請明華園戲劇總團以彰化母親河「八堡圳」開鑿故事，改編「八堡圳傳奇」紀念大戲，無敵小生孫翠鳳將飾演彰化治水傳奇人物施世榜，重現先人治水精神，民眾可到彰化看大戲。

「八堡圳傳奇」紀念大戲將在彰化演出二場，今晚在員林市圓林園首演，10月1日在彰化縣立體育場演出，今晚7時先由彰化「梨春園」暖場，晚間7時30分明華園演出「八堡圳傳奇」，兩大台灣歷史悠久的北管和歌仔戲藝術團隊聯演，一起和大家歡度中秋、慶祝彰化建縣三百。

彰化縣長王惠美表示，此次「八堡圳傳奇」由明華園戲劇總團團長陳勝福擔任藝術總監、執行長陳昭賢擔任製作、無敵小生孫翠鳳老師領銜主演、並與知名編導黃致凱、文學小說作家、中正大學中文系教授王瓊玲聯手共同編劇，更出動300位演員到彰化演出，精彩可期。

王惠美說，「八堡圳傳奇」故事取材自流經18個鄉鎮、灌溉面積廣達2萬公頃的彰化母親河八堡圳開鑿過程所改編，故事中有兩位傳奇人物，一位是彰化的歷史人物施世榜，描述他帶領族人千辛萬難的水圳開墾過程，另一位傳奇人物林先生，就是每年彰化二水跑水節所祭拜的人物，他不居功、不求名利，在眾人成功後功成身退的情操，都將呈現在此次的大戲中。

「八堡圳傳奇」除了由首席台柱無敵小生孫翠鳳飾演施世榜，演出成員還有亮眼的新生代演員陳昭婷、李郁真、吳米娜、王婕菱、陳彥名等人。

彰化縣文化局長張雀芬表示，今晚和10月1日的晚會活動再加碼，現場送慶生紅蛋、在地經典餅乾、文創小物等，給現場參與民眾，線上也有慶生祝福串聯，只要透過「愛玩彰化FB」PO文「彰化三百，生日快樂」並tag三位好友，即有機會參加抽獎，得到市價3980元的美利達自行車。

彰化縣政府為慶祝建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」紀念大戲，彰化縣長王惠美和無敵小生孫翠鳳歡迎大家來看戲。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府為慶祝建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」紀念大戲，彰化縣長王惠美和無敵小生孫翠鳳歡迎大家來看戲。圖／彰化縣政府提供
台灣版「大禹治水」歌仔戲今晚將在彰化縣員林市圓林園首演，彰化縣政府為慶祝彰化建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」紀念大戲。圖／彰化縣政府提供
台灣版「大禹治水」歌仔戲今晚將在彰化縣員林市圓林園首演，彰化縣政府為慶祝彰化建縣300年，邀請明華園戲劇總團改編「八堡圳傳奇」紀念大戲。圖／彰化縣政府提供

明華園 治水 孫翠鳳 彰化

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