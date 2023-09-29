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中興小巨蛋、游泳池 興大拚變運動中心

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
中興小巨蛋（圖）、中興游泳池目前仍是中興新村兩座蚊子館，日前終於得到中興大學善意回應，將打造成為國民運動中心。記者黑中亮／攝影
中興小巨蛋（圖）、中興游泳池目前仍是中興新村兩座蚊子館，日前終於得到中興大學善意回應，將打造成為國民運動中心。記者黑中亮／攝影

南投中興新村小巨蛋、游泳池兩座大型蚊子館，荒廢20多年以來，最近終於得到中興大學善意回應，將有機會打造成為全縣首座大型場館的國民運動中心。縣府教育處建議，興大未來若要整建場館，希望朝綜合性使用的場館規畫，提高中興小巨蛋的使用率。

南投縣教育處長王淑玲表示，南投是全國唯一沒有大型運動場館的縣，而中興新村小巨蛋原本是可以容納2950人的優質場地，興建迄今僅使用過幾次，卻任由荒廢達20多年，缺乏妥善維護，過去縣府也曾派人評估並估價，發現僅小巨蛋部分，不但屋頂漏水，木質地板損毀，光是修繕至少就要6400萬，如同要重蓋一座新的場館。

中興小巨蛋、中興游泳池（圖）目前仍是中興新村兩座蚊子館，日前終於得到中興大學善意回應，將打造成為國民運動中心。記者黑中亮／攝影
中興小巨蛋、中興游泳池（圖）目前仍是中興新村兩座蚊子館，日前終於得到中興大學善意回應，將打造成為國民運動中心。記者黑中亮／攝影

至於游泳池封閉多年後，若要重啟，僅修復至少需2500萬元，因而成村內最顯著的兩座蚊子館，南投縣府一度積極爭取代管經營，但近億的修繕費用及未來養護，成為與國發會間的難題。

興大指出，有關中興新村空間共享，體育館與游泳池已委託辦理工程專案管理，針對整修展開規畫與評估。

興大校長詹富智表示，中興大學2022月9月正式進駐中興新村南核心，設立南投分部，陸續進駐多個專業學院；北核心立體停車場整修為興大南投分部綜合大樓，也引進國光生技研發中心進駐，期帶動地方產業發展。

詹富智說，南投縣府推動國高中學生到國外交流，興大在各洲皆有姐妹校，後續可在國際合作交流提供協助，同時以興大強項的農生領域，或是電資、理工等領域，也可與縣府合作推展。

南投 中興新村 小巨蛋 蚊子館

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