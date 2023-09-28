南投重陽節敬老禮金下周起發放 受惠人數近十萬

南投縣重陽節敬老禮金將在下周起發放，預估發放人數近十萬人，南投縣府表示，雖然財政困窘，仍發放禮金約9945萬餘元表達對長輩的關懷，縣府將委請13鄉鎮市公所協助，10月6日起到11月6日陸續發放，至於百歲人瑞，每人發放1萬元整。

南投縣社會及勞動處表示，2016年度起，放寬重陽敬老禮金發放對象，年齡由75歲調降為65歲，今年10月23日為重陽節，將自10月6日起發放縣府重陽敬老禮金，陸續至11月6日辦理發放作業，長輩可以選擇現金領取或申請以匯款方式領取，民眾若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可洽戶籍地鄉鎮市公所社會課或民政課詢問。

社勞處指出，凡於今年6月30日前已設籍南投縣，且未再遷出或死亡的60至64歲原住民約有1666人，每人發放500元，或65歲至99歲長輩有9萬7554人，每人發放1000元，以及百歲以上人瑞107人，每人發放1萬元，10月6日起透過13鄉鎮市公所協助發放，都能獲贈不等的重陽節敬老禮金。