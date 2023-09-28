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去年2.5萬人次造訪 「風轉大安」風箏衝浪、音樂會10月7日登場
「2023風轉大安活動」10月7日至10月15日在大安濱海樂園登場！有近百名出浪好手同場追風飆浪，今年有風箏衝浪導覽、大安海FUN風趣遊程、陸上衝浪翹翹板、微放風箏節等活動，不僅玩水上活動，也適合親子陸上放電。
今在市府陽明大樓一樓舉行宣傳記者會，觀旅局長陳美秀表示，市府舉辦風箏衝浪之水域遊憩活動，今年邁入第11年，打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪朝聖聖地，去年更創下2.5萬人次造訪。
觀旅局表示，每年「風」靡大安的風箏衝浪競賽及導覽，齊聚全國將近百位箇中好手前來海上同場追風飆浪，今年分為競賽組、跳高組，相當刺激。今年首增大安驛站風箏衝浪種子教練培訓計畫，培訓在地青年及挖掘風箏衝浪界的明日之星。
今年增加風箏衝浪導覽，也可透過參與90分鐘四梯次的「搏海職人-風箏衝浪體驗」，由專業教練引導學習風箏衝浪裝備介紹及操作方式解說、基礎風箏理線操作、定點控箏、拉力及上板體驗等，讓民眾解鎖難得的風箏衝浪快感，均採線上報名。
除了豐富的水上觀賞及體驗活動，台中市風景區管理所補充，陸上有適合全家大小周末FUN電的「大安海FUN風趣遊程」，遊程內容走入大甲、大安、外埔的散策景點。
大安濱海樂園沙灘區周邊有「微放風箏節」，全天展示大型造型風箏，會場有海角音樂會，運用衝浪板結合富有彈性的輪胎打造「陸上衝浪翹翹板」，適合各年齡層體驗。
現場還有「潮有市集」大啖美食、「海岸手作活動」可動手彩繪風車、風箏及海岸植物盆栽DIY，更多旅遊資訊可請上台中市觀光旅遊局網頁報名，網址： https://travel.taichung.gov.tw/。
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