快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師節祭孔 彰化循古制獻六佾舞 贈及第智慧糕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞。圖／彰化縣政府提供

今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，行禮如儀，由縣長王惠美擔任正獻官，並帶領縣內學子及全體人員步上紅毯，穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」。

今天也是教師節，縣長王惠美表示，藉由典禮感念至聖先師孔子之餘，感謝所有老師平日對於教育工作的耕耘與付出，讓莘莘學子都能在良好的學習環境中成長，並成就美好的未來。

今天祭孔典禮，縣內各界代表數百人陪祭、與祭，並開放民眾入內觀禮。釋奠典禮在清晨5時由崇聖祠典禮開始，全程依循古制，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品之儀，並以「及第智慧糕」及「素太牢」，一同在鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。

典禮也分別邀請孔子後世子孫參與，包括「社團法人中華孔氏宗親會」孔亮云理事、「中華孔子後裔儒學促進會」孔玉理事等孔氏宗親擔任崇聖祠、大成殿祭典分獻官，藉由孔氏宗親的參與，讓祭孔大典更有意義及參與感，也讓典禮增添光彩。

典禮結束後，由縣長王惠美帶領縣內學子及全體人員步上紅毯，穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」，才能「聰穎智慧」，參加人員也獲得象徵增長智慧的「及第智慧糕」。

今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長王惠美擔任正獻官，並帶領與會人員穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長王惠美擔任正獻官，並帶領與會人員穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制，由縣長王惠美擔任正獻官。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長王惠美擔任正獻官，並致贈象徵增長智慧的「及第智慧糕」。圖／彰化縣政府提供
今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長王惠美擔任正獻官，並致贈象徵增長智慧的「及第智慧糕」。圖／彰化縣政府提供

孔子 王惠美

延伸閱讀

影／侯友宜請假首站到彰化 與王惠美騎車衝刺「進總統府」

謝金燕、周湯豪嗨翻彰化 後續5場演出接力到10月1日

草蜢嗨翻彰化體育場！ 謝金燕、周湯豪等大咖今晚接力

建縣300年彰化博覽會開幕 王惠美同台4歷任縣長

相關新聞

集結眾人的「糧」善力量 助到宅沐浴弱勢家庭過中秋

「美好食光計畫」是永信社會福利基金會發起，6年來連結社會大眾力量共幫助856戶弱勢家庭，愛的行動需要持續下去，今年中秋節...

教師節祭孔 彰化循古制獻六佾舞 贈及第智慧糕

今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，行禮如儀...

潛水媽登玉山祈福 登頂前一刻雨停突現光芒信徒感動大哭

台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦2023年潛水媽登玉山祈福活動，昨晚回宮安座，昨天清晨26人帶著媽祖要登玉山頂前，山上下雨，登...

中秋連假明開跑 台中重要道路管制看這裡

明天就是為期3天的中秋節連假，台中市警局豐原、大雅分局針對轄內國道一號、台74線快速道路等路段規畫警力，並運用科技執法，...

台中牛排館勞資爭議 雇主允10月3日給付積欠薪資

台中牛排館日前爆發雇主積欠勞工薪資爭議，勞工局今天第2次調解，調解會中雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付，屆時...

草屯「永恆的街景」？ 單車占車位停10年

南投鎮草屯市區停車一位難求，太平路卻有2輛舊單車長期占機車格位，Google街景圖更發現，早在2011年就遭單車占用，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦