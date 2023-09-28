教師節祭孔 彰化循古制獻六佾舞 贈及第智慧糕

今天是大成至聖先師孔子2573週年誕辰，彰化縣各界清晨5時在彰化孔子廟舉行釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，行禮如儀，由縣長王惠美擔任正獻官，並帶領縣內學子及全體人員步上紅毯，穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」。

今天也是教師節，縣長王惠美表示，藉由典禮感念至聖先師孔子之餘，感謝所有老師平日對於教育工作的耕耘與付出，讓莘莘學子都能在良好的學習環境中成長，並成就美好的未來。

今天祭孔典禮，縣內各界代表數百人陪祭、與祭，並開放民眾入內觀禮。釋奠典禮在清晨5時由崇聖祠典禮開始，全程依循古制，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品之儀，並以「及第智慧糕」及「素太牢」，一同在鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。

典禮也分別邀請孔子後世子孫參與，包括「社團法人中華孔氏宗親會」孔亮云理事、「中華孔子後裔儒學促進會」孔玉理事等孔氏宗親擔任崇聖祠、大成殿祭典分獻官，藉由孔氏宗親的參與，讓祭孔大典更有意義及參與感，也讓典禮增添光彩。

典禮結束後，由縣長王惠美帶領縣內學子及全體人員步上紅毯，穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」，才能「聰穎智慧」，參加人員也獲得象徵增長智慧的「及第智慧糕」。