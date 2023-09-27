中秋連假將至...台中警出動空拍機掌握路況即時疏導

中秋連假將至，台中市警局交通大隊預估有返鄉、旅遊人潮，為維護交通順暢，交大將針對台中市各重點區域，在中秋連假3天規畫交通疏導勤務，還會用無人機空拍交通路況，即時調派機動警力疏處。

台中市刑大表示，假期前一日（9月28日）、首日（9月29、30日）及最後一日（10月1日），預估為返鄉、旅遊及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃勤務重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路。

交大指出，將針對重點地區、路段期前規畫交通疏導勤務，運用無人機進行空拍交通觀測，利用無人機空中俯拍視角、即時影像回傳功能，可同步掌握南屯、台中、大雅交流道、台74線快速道路等周邊區域交通流量及最新路況。

空拍畫面可提供勤務指揮中心監看即時路況畫面，遇有道路壅塞狀況立即調派機動巡邏警力支援疏處。