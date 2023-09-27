竹山老人就診更方便！台中監理站同意設立東華醫院站牌

竹山是南投縣第四大鄉鎮，受限聯外大眾交通工具並不發達，民眾苦於客運站牌太少，台中區監理站整合資源後，同意台中客運、員林客運共８條路線，設立東華醫院交通運輸站牌，竹山鎮長陳東睦表示，非常感謝立委蔡培慧積極協調爭取，未來公所也會積極配合各單位，協助設立公車亭，提升民眾就診便利性。

台中區監理表示，竹山鎮在地居民普遍年齡較大，行動相對不變，加上年輕人皆外出工作，長輩大多仰賴公共運輸才能到醫院看診，透過地方民代強烈反映地方需求後，今天現勘後同意適時調整，將與台中客運、員林客運合作，期待東華醫院站牌設立後，讓民眾有舒適方便的候車空間，可以讓民眾就醫更方便。

所長楊聰賢說，今天會同地方各級民代一同前往東華醫院實勘，與鄉親宣布增設站牌的好消息，目前調整路線包括台中客運6188設站外，員林客運比較多竹山班次， 未來包括6701、6717、6718、6719、6720、6726、6742等路線，都會納入東華醫院站，提升鎮民交通的便捷性。

立委蔡培慧強調，交通不便、城鄉差距及醫療資源的不對等，是南投縣面臨最大的難題，但完善的醫療服務也須搭配便捷的交通，才能保障民眾的就醫權利，而東華醫院是竹山鎮重要的區域醫院，但民眾反映醫院附近卻無任何公共運輸站牌，希望設站提升交通便捷性，造福就診鎮民。

竹山鎮東華醫院指出，平時除了提供竹山鄉親基本醫療服務，也針對運動員或學生進行運動修復及復建工作，對於在地居民來說，未來會積極與各單位協調，早日完成設立公共運輸站牌，完成在地交通網絡，讓竹山更宜居。