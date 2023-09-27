國中操場挖出人骨很驚嚇...彰檢送台大鑑定 結果出爐了

彰化縣田尾國中去年動工興建風雨球場，包商卻挖到人骨，驚嚇到報警處理，彰化地檢署慎重起見，將人骨送到台大地質科學系加速器質譜實驗室鑑定後，確認此具不完整骨骸距今已有221年歷史，應是清代骨骸，讓當地人鬆口氣。

田尾國中去年11月包商在進行工程時，挖出人骨讓大家很驚嚇，一度傳出骨骸像是一、二十年的新骨，泥土也是新的，讓大家覺得可能不單純，由於1964年成立田尾初中，當初開挖建造校舍時，並沒聽說挖到過人骨，更讓地方有疑慮。

彰化地檢署檢察官朱健福與法醫相驗後，發現骨骸已明顯骨化又無相關遺物事證可供調查，即將挖出的骨骼及牙齒送法務部法醫研究所DNA實驗室鑑定，經由人類DNA定量結果，人類DNA量極低，也未檢出Globalfiler STR DNA型別，研判檢體已嚴重腐敗或裂解。且發現骨骸的現場並無人造纖維或棺木殘骸，研判極可能是人造纖維出現之前就已埋在該處。

檢方為釐清該骨化骨骸是否有涉及刑案疑慮，再將部份骨骼送往全國唯一能鑑定人類骨骼年份的台大地質科學系加速器質譜實驗室進行加速器質譜儀碳十四定年，經過科學鑑定後，已確認該具不完整骨骸距今已有221年歷史。

由於田尾國中設校前該處是第二公墓，由公所禁葬和清葬後作為校地，可能是早期公墓的先人遺骨，將依照彰化縣處理無名屍體自治條例規定，公告招領，期滿無人招領由公所予以收埋。