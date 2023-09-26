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讓消防員不再捕蜂捉蛇 彰化綠營要求農業處專責執行

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣捕蜂業務從9月開始，全天候由民間者執行，減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救災救護本務。圖／本報資料照片
彰化縣捕蜂業務從9月開始，全天候由民間者執行，減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救災救護本務。圖／本報資料照片

彰化縣每名消防員工服務人口在各縣市僅次於高雄，夜間還要執行捕蜂捉蛇，雖然從10月以後，將全天候委由民間執行，但民進黨彰化縣議會黨團指出，消防局還必須受理報案，「為德不卒」，要求農業處成立專責捕蜂抓蛇小組，設立服務專線受理，讓消防真正回歸專業、落實工安問題。

農業處長邱奕志說，彰化縣政府雖然已有24小時服務專線電話，但農業處畢竟是一般行政機關，要公務員下班後去執行突發狀況，在現實與現況下，有實際困難，而且民眾習慣打119報案，因此縣府做內部協調，仍由消防局受理報案，再轉知業者移除或收容，但如果議員仍有意見，農業處會再透過跨局處研議。

屏東明揚國際科技工廠大火造成4名消防員殉職，消防人力不足問題也引起重視，依內政部消防署統計到今年7月底，彰化縣消防局人員編制986人，預算員額780人，但現有人力才723人，每名消防人員服務人口為1714人，全國各縣市平均值則為1383人，彰化縣消防員長期以來都是最血汗，最近才被高雄市的1786人超越，鄰近的台中市是1597人、南投縣則是1072人。

彰化縣審計室在今年決算審核報告中，即要求消防局充實消防人力，民進黨團也要求縣府逐年補足。消防局指出，縣政府明年將投入6000萬增加員額40人，2025年再投入6000萬增加40人，共投入1億2千萬元，總預算員額預計860人。但內政部消防署原預定3年增加123人給彰化縣，但可能因招生人數不足、特考及格人數等問題，有所變動。

彰化縣消防局每年受理捕蜂捉蛇案件有7、8千件，從2018年由農業處編列1600萬元經費，由消防局發包，每天上午8時到晚間10時委外執行，其餘仍由消防局負責，雖然只占約2成，但對消防人員仍是不小負擔。

不過，消防局表示，捕蜂已在今年9月初、捕蛇從10月開始，擴大至24小時全天候委託專業業者執行，消防局只受理報案，除非有立即危害才會出勤，讓消防人員回歸消防本務，減輕工作負擔與壓力。

彰化縣捕蛇業務從10月開始，全天候由民間者執行，減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救災救護本務。圖／本報資料照片
彰化縣捕蛇業務從10月開始，全天候由民間者執行，減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救災救護本務。圖／本報資料照片
針對彰化縣消防人力不足問題，民進黨彰化縣議會黨團要求農業處成立專責捕蜂抓蛇小組，設立服務專線受理，讓消防真正回歸專業、落實工安問題。記者劉明岩／攝影
針對彰化縣消防人力不足問題，民進黨彰化縣議會黨團要求農業處成立專責捕蜂抓蛇小組，設立服務專線受理，讓消防真正回歸專業、落實工安問題。記者劉明岩／攝影

捕蜂捉蛇 消防員

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