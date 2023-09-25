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彰化伸港慶欣欣鋼鐵又被檢舉空汙...爐渣降溫引起汙染 環保局將開罰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙，彰化環保局前往稽查。圖／彰化環保局提供
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙，彰化環保局前往稽查。圖／彰化環保局提供

彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司，最近被民眾檢舉有空汙、砂塵逸散等問題，今天上午9點多有民眾發現廠房飄出黑煙，疑似排放廢氣，立刻錄影向環保局檢舉，彰化環保局立即派員到場稽查，發現業者再進行爐渣降溫作業未處理妥善，形成黑霧的粒狀污染物，將依違反空氣污染防制法第32條規定，依法告發。

慶欣欣鋼鐵近年來屢遭民眾陳情，已被彰化環保局列為重點稽查對象，伸港鄉長黃永欽及鄉民代表今年4月均前往關切，要求改善，經統計慶欣欣鋼鐵過去3年來已開罰42萬5000元。

伸港溪底村民今天上午發現慶欣欣鋼鐵廠廠排出黑煙，立刻錄影，彰化環保局說，上午派員前往稽查，業者從事鋼鐵加工相關作業，領有固定污染源操作許可證，稽查時作業中，經檢視佐證影片並詢問廠方人員表示今天9點多，於廠後方進行爐渣降溫作業，且以水降溫，形成明顯黑霧的粒狀污染物，散佈於空氣中造成污染，業者應自行釐清是否降溫設備沒起作用，或其他操作未落實，需盡快改善。

環保局說，業者行為違反空氣污染防制法第32條規定，可處十萬元以上一百萬元以下罰鍰，依法告發；將釐清先前違規樣態，若重複違規不排除依裁量基準加倍裁罰。

彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙，彰化環保局前往稽查。圖／彰化環保局提供
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙，彰化環保局前往稽查。圖／彰化環保局提供
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙。圖／讀者提供
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司今天上午被民眾檢舉有空汙。圖／讀者提供

爐渣

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