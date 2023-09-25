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彰化伸港慶欣欣鋼鐵又被檢舉空汙...爐渣降溫引起汙染 環保局將開罰
彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵公司，最近被民眾檢舉有空汙、砂塵逸散等問題，今天上午9點多有民眾發現廠房飄出黑煙，疑似排放廢氣，立刻錄影向環保局檢舉，彰化環保局立即派員到場稽查，發現業者再進行爐渣降溫作業未處理妥善，形成黑霧的粒狀污染物，將依違反空氣污染防制法第32條規定，依法告發。
慶欣欣鋼鐵近年來屢遭民眾陳情，已被彰化環保局列為重點稽查對象，伸港鄉長黃永欽及鄉民代表今年4月均前往關切，要求改善，經統計慶欣欣鋼鐵過去3年來已開罰42萬5000元。
伸港溪底村民今天上午發現慶欣欣鋼鐵廠廠排出黑煙，立刻錄影，彰化環保局說，上午派員前往稽查，業者從事鋼鐵加工相關作業，領有固定污染源操作許可證，稽查時作業中，經檢視佐證影片並詢問廠方人員表示今天9點多，於廠後方進行爐渣降溫作業，且以水降溫，形成明顯黑霧的粒狀污染物，散佈於空氣中造成污染，業者應自行釐清是否降溫設備沒起作用，或其他操作未落實，需盡快改善。
環保局說，業者行為違反空氣污染防制法第32條規定，可處十萬元以上一百萬元以下罰鍰，依法告發；將釐清先前違規樣態，若重複違規不排除依裁量基準加倍裁罰。
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