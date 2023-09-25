南投26日開打莫德納XBB.1.5疫苗 滿65歲送500元禮券

降低感染COVID-19併發重症及死亡風險，莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起開打，南投縣府為鼓勵65歲以上長者、55歲以上原住民施打COVID-19疫苗，接種就送500元禮券或等值禮品。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組建議，今年9月至明年9月全民接種1劑（除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等）莫德納XBB.1.5疫苗。

衛生局表示，XBB.1.5疫苗適用對象為6個月以上兒童、青少年及成人，劑量分別為滿6個月至11歲0.25毫升、12歲以上0.5毫升；另外，同時停止使用次世代莫德納疫苗及BNT疫苗；Novavax疫苗持續提供民眾選擇。

衛生局長陳南松表示，為降低感染COVID-19併發重症與死亡風險，規劃明天起開放65歲以上長者接種；10月2日起開放醫護人員接種；目前暫定10月9日起開放全民接種，建議高風險族群盡速施打疫苗，也鼓勵民眾一家大小至縣內82間合約院所接種以提升保護力。

陳南松說，為鼓勵南投縣65歲以上長者施打疫苗，明天起縣內65歲以上長者、55歲以上原住民在全縣13鄉鎮市衛生所接種COVID-19疫苗，即可領取500元禮券或等值宣導禮品，送完為止；民眾可同時接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、莫德納XBB.1.5疫苗。