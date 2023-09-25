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中秋連假國1埔鹽系統匝道管制 警方規劃替代道路

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中秋節3天連假期間，9月29日及30日每日上午5時至12時，國道1號埔鹽系統交流道封閉南下匝道，彰化縣警察局規劃替代道路。圖／彰化警方提供
中秋節3天連假期間，9月29日及30日每日上午5時至12時，國道1號埔鹽系統交流道封閉南下匝道，彰化縣警察局規劃替代道路。圖／彰化警方提供

中秋節3天連假期間，國道1號埔鹽系統交流道實施入口匝道管制，9月29日及30日每日上午5時至12時封閉南下匝道、9月30日及10月1日每日12時至晚間9時封閉北上匝道，彰化縣警察局建議行駛台76線快速公路車輛可利用鄰近交流道上國道，

針對埔鹽系統交流道匝道管制，彰化縣警察局規劃替代道路，從台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路、東環路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

若從台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線(員大排道路)→台61線。

此外，連假期間，國道1號彰化交流道、員林交流道也將因高速公路實施精進式匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路。警方建議員林、溪湖地區民眾可選擇由北斗交流道上國道1號；彰化、鹿港地區民眾可由和美交流道上國道3號或選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

至於熱門景點鹿港古蹟區，警方建議天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場（或中正路與鹿草路口免費停車場）停放，或將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘MOOVO(共享電動自行車)遊玩鹿港鎮。

外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

彰化縣警察局交通隊提醒駕駛人做好行車規劃，隨時注意即時路況及最新交通資訊，行車前應注意車輛檢查及勿疲勞駕駛，以降低事故風險，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握路況。

中秋節3天連假期間，9月30日及10月1日每日12時至晚間9時，國道1號埔鹽系統交流道封閉北上匝道，彰化警方規畫替代道路。圖／彰化警方提供
中秋節3天連假期間，9月30日及10月1日每日12時至晚間9時，國道1號埔鹽系統交流道封閉北上匝道，彰化警方規畫替代道路。圖／彰化警方提供

國道 鹿港 中秋節

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